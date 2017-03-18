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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8791879287938794

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:38

  trololo написав:
  beee написав:нужно начать снимать ролики или бизнес тренинги


надеюсь у форума будет эксклюзив :)

ну, ролики ж для лохов будут про успешный успех, а не для вас, думающих.
ещё заразитесь - вам это токсично :mrgreen:
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:06

  beee написав:КНРЖ нельзя усреднять.
Это поле для манипуляций.
Нужна градация: возраст объекта, класс (эконом, бизнес...), локация ( берег, пригород)


Володар графіків сказав що це все …ня. Індекс і КРАПКА! За Аргументи що купляєш квартиру, а не індекс, і те що фактор виду з вікна може вплинути лень не в 2 рази на ціну, а в панелі дбк взагалі не вплинуть - можна від гуру отримати графіком доміка проміж очі:-)
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:13

  zРадио написав:
  Первый написав:Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.

Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…

Гуру, цю єресь читати можна?


Гуры - это ж практики вроде? Не? Но позволю и себе высказаться - то, что за 2020-й КРЖН не вырос, я тут спорить устал, в том числе с тобой, поровшим отсебятину, сравнивая мух с котлетами. Теперь ты приводишь это как нечто, подкрепляющее твои слова? Ну-ну...

Что до 2021-го - объективные проверяемые данные дают 17% роста (10% в гривнах плюс 7% укрепление гривны к доллару).

Поэтому, да, эта "ересь" гораздо больше похожа на правду, чем твоя "практика"


Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:12

  Первый написав:
Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?


А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.

За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:19

  zРадио написав:
  Первый написав:
Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?


А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.

За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми? :mrgreen:

дійсно, звідчки числа?
наскільки пам"ятаю, домік нет було в десь 1250+- стало 1380+-

на мінфін просто індекс
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/houseprice/

що один, що другий, біля 10%, тільки перший у % зміни $, другий в % зміни гривевих цін
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве

Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает

Дык, а что из того, что кто-то там что-то создаёт? Это, с Вашей т.з., получается, что в ответ на заявление, что возле Круши воняет, а на Печерске - нет, рассказывать, что это говно и мусор не только с ПОХа, а со всего Киева, чего жители Печерска почему-то "стараются не замечать" ))))
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:40

  zРадио написав:
  Первый написав:
Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?


А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.

За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми? :mrgreen:

Раніше Я бачив, але ти мене перековав. Вірить тре статистиці від луну і статям на фінанс уа. Тому вірю. В статті написали числа 950 і 1250, але не написали про відсотки. От і спитав у тебе, як правильно прочитати і порахувати відсоток падіння.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50272 ... vostrojkah
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