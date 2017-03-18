Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:КНРЖ нельзя усреднять. Это поле для манипуляций. Нужна градация: возраст объекта, класс (эконом, бизнес...), локация ( берег, пригород)
Володар графіків сказав що це все …ня. Індекс і КРАПКА! За Аргументи що купляєш квартиру, а не індекс, і те що фактор виду з вікна може вплинути лень не в 2 рази на ціну, а в панелі дбк взагалі не вплинуть - можна від гуру отримати графіком доміка проміж очі:-)
Первый написав:Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.
Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…
Гуру, цю єресь читати можна?
Гуры - это ж практики вроде? Не? Но позволю и себе высказаться - то, что за 2020-й КРЖН не вырос, я тут спорить устал, в том числе с тобой, поровшим отсебятину, сравнивая мух с котлетами. Теперь ты приводишь это как нечто, подкрепляющее твои слова? Ну-ну...
Что до 2021-го - объективные проверяемые данные дают 17% роста (10% в гривнах плюс 7% укрепление гривны к доллару).
Поэтому, да, эта "ересь" гораздо больше похожа на правду, чем твоя "практика"
Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
Первый написав: Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.
За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми?
Первый написав: Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.
За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми?
дійсно, звідчки числа? наскільки пам"ятаю, домік нет було в десь 1250+- стало 1380+-
pesikot написав:Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве
Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
Дык, а что из того, что кто-то там что-то создаёт? Это, с Вашей т.з., получается, что в ответ на заявление, что возле Круши воняет, а на Печерске - нет, рассказывать, что это говно и мусор не только с ПОХа, а со всего Киева, чего жители Печерска почему-то "стараются не замечать" ))))
Первый написав: Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
А ты сам не видишь, что абсолюты отфонарные? 1250 - это даже ниже уровня марта 2020-го (1255). А если это данные только по первичке (ты ж даже источник не удосужился подписать), то не забудь перевзвесить доли сегментов и этапов готовности - выйдешь на те же 17%, а может и меньше.
За последние 1,5 года и меньше новых проектов объявляют, и ниже доля эконома в предложении. Так что обсуждаем - насколько сегодняшний айфон дороже вчерашнего сяоми?
Раніше Я бачив, але ти мене перековав. Вірить тре статистиці від луну і статям на фінанс уа. Тому вірю. В статті написали числа 950 і 1250, але не написали про відсотки. От і спитав у тебе, як правильно прочитати і порахувати відсоток падіння. https://news.finance.ua/ru/news/-/50272 ... vostrojkah
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше