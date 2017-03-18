Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Супер! Новобудови КРЖН - униз! Покупців в ОП не буде...
Перщий може брати відпустку і на Мальдіви...
Зараз відпустку. За свій рахунок піде. То як локдан позначиться на цінах ? Імхо в попередній лохдаун було локальне дно по цінах що на продаж що по аренді.
ПС. В Німеччині провакцинували ще літом 70% населення. Зараз все спокійно.
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше
та ясно, що понаєхи з іпенів Ірпенів закоркують Київ тепер остаточно
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше
Та прямо. Вся різниця між "не хочу безкоштовно вакцинуватися" і візьму авто замість квартири, я вже не кажу, що для більшості людей в Києві авто і квартира за вартістю відрізняються на порядок
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше
Та прямо. Вся різниця між "не хочу безкоштовно вакцинуватися" і візьму авто замість квартири, я вже не кажу, що для більшості людей в Києві авто і квартира за вартістю відрізняються на порядок
может перенести этот диалог в ковидную ветку???????
Faceless Я не истерю, устал читать потоки сознания заходя на ветку НАДЕЮСЬ узнать информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...это ненормально? так в чем влияние? какая информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ? пока кроме флуда и бреда ничего не увидел
Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то. Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота. П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд
Прохожий написав:Faceless Я не истерю, устал читать потоки сознания заходя на ветку НАДЕЮСЬ узнать информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...это ненормально? так в чем влияние? какая информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ? пока кроме флуда и бреда ничего не увидел
Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то. Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота. П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд
в 2020 на локдаун забудовник робив акційну ціну, цього року, забудовник знову робить акцію у жовтні, подовжує до листопада... думаю з локдауном подовжить акційні розпродажі