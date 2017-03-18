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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8793879487958796>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:46

  change_pm написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

Супер! Новобудови КРЖН - униз! Покупців в ОП не буде...

Перщий може брати відпустку і на Мальдіви...


Зараз відпустку. За свій рахунок піде.
То як локдан позначиться на цінах ?
Імхо в попередній лохдаун було локальне дно по цінах що на продаж що по аренді.

ПС. В Німеччині провакцинували ще літом 70% населення. Зараз все спокійно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:02

  ritter написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

та ясно, що понаєхи з іпенів Ірпенів закоркують Київ тепер остаточно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Смотрите, лендлорды, дворец на однушку в аренду, вот как бывает...
    Сложно поверить, что в мире дикого капитализма такое возможно.

    Принцесса с ПТСР. Как Мако потеряла все ради любви.

    https://korrespondent.net/showbiz/cultu ... ady-luibvy
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:43

      ritter написав:
      flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

    Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

    Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

    Та прямо. Вся різниця між "не хочу безкоштовно вакцинуватися" і візьму авто замість квартири, я вже не кажу, що для більшості людей в Києві авто і квартира за вартістю відрізняються на порядок
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:48

      Faceless написав:
      ritter написав:
      flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

    Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

    Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

    Та прямо. Вся різниця між "не хочу безкоштовно вакцинуватися" і візьму авто замість квартири, я вже не кажу, що для більшості людей в Києві авто і квартира за вартістю відрізняються на порядок

    может перенести этот диалог в ковидную ветку???????
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:49

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Прохожий написав:
      Faceless написав:
      ritter написав:Дисциплінарне суспільство наносить черговий удар по індивідуальним свободам. Думаю, що ціни на авто - вгору. І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

    Та прямо. Вся різниця між "не хочу безкоштовно вакцинуватися" і візьму авто замість квартири, я вже не кажу, що для більшості людей в Києві авто і квартира за вартістю відрізняються на порядок

    может перенести этот диалог в ковидную ветку???????
    Не истерите, вопрос не про ковид, а про влияние на РН
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:51

    Faceless
    Я не истерю, устал читать потоки сознания
    заходя на ветку НАДЕЮСЬ узнать информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...это ненормально?
    так в чем влияние?
    какая информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ?
    пока кроме флуда и бреда ничего не увидел
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:01

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Прохожий написав:так в чем влияние?

    Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то.
    Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота.
    П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:01

      Прохожий написав:Faceless
    Я не истерю, устал читать потоки сознания
    заходя на ветку НАДЕЮСЬ узнать информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...это ненормально?
    так в чем влияние?
    какая информация ПО ТЕМЕ ВЕТКИ?
    пока кроме флуда и бреда ничего не увидел

    локдаун, ціни вниз, що не подобається? селяві
    flyman
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    Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:18

      Faceless написав:
      Прохожий написав:так в чем влияние?

    Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то.
    Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота.
    П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд

    в 2020 на локдаун забудовник робив акційну ціну,
    цього року, забудовник знову робить акцію у жовтні, подовжує до листопада...
    думаю з локдауном подовжить акційні розпродажі
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