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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 17:18
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Додано: Чет 28 жов, 2021 18:01
flyman написав:
забудовник
Перестаньте называть забудовником этого мошенника, который строит многоэтажки в ЧС.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 жов, 2021 18:04
ritter написав:
І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше
Ни один человек, из которых я когда-либо знал, не выбирал между машиной и авто.
Сейчас у 99% покупателей с нуля недвиги в Киеве есть хоть какое-то авто. 1% это те, кто принципиально не хочет связываться, и передвигается на такси или ОТ.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 жов, 2021 18:06
flyman написав: Faceless написав: Прохожий написав:
так в чем влияние?
Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то.
Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота.
П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд
в 2020 на локдаун забудовник робив акційну ціну
,
цього року, забудовник знову робить акцію у жовтні
, подовжує до листопада...
думаю з локдауном подовжить акційні розпродажі
якый забудовнык?
Василий строящий из овна и палок самострои в ЧС?
меня всегда удивляли покупатели этого "зодчества", вот портрет одного из них очень показательный
"смарт" 15м2 в ЧС акуеть дайте два!
алени...
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