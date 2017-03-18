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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8793879487958796

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:18

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:забудовник

Перестаньте называть забудовником этого мошенника, который строит многоэтажки в ЧС.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ritter написав:І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

Ни один человек, из которых я когда-либо знал, не выбирал между машиной и авто.

Сейчас у 99% покупателей с нуля недвиги в Киеве есть хоть какое-то авто. 1% это те, кто принципиально не хочет связываться, и передвигается на такси или ОТ.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:06

  flyman написав:
  Faceless написав:
  Прохожий написав:так в чем влияние?

Мне тоже интересно. Вот подняли вопрос - а есть ли оно, влияние то.
Впечатление, что карантин только поднимает цены, яесди судить по 2020-му - там так отпарапланировало, что до сих пор икота.
П.С. Перепалки на тему, что по теме а что нет - не меньший флуд

в 2020 на локдаун забудовник робив акційну ціну,
цього року, забудовник знову робить акцію у жовтні, подовжує до листопада...
думаю з локдауном подовжить акційні розпродажі

якый забудовнык?
Василий строящий из овна и палок самострои в ЧС?
меня всегда удивляли покупатели этого "зодчества", вот портрет одного из них очень показательный
"смарт" 15м2 в ЧС акуеть дайте два!
алени...
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:19

  zРадио написав:Зображення

вы эти "индексы цен" покажете сантехнику когда вам нужно будет условно забившийся толчёк почистить ну или там что то подремонтировать...
результатами не забудьте поделиться на ветке
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:31

  Vlad442 написав:
  flyman написав:забудовник

Перестаньте называть забудовником этого мошенника, который строит многоэтажки в ЧС.

ніби інші білі і пушисті
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:40

  zРадио написав:Зображення

Так шо, таки падаем? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:41

За крок до перевороту думок©

  Vlad442 написав:
  ritter написав:І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

Ни один человек, из которых я когда-либо знал, не выбирал между машиной и авто.

Сейчас у 99% покупателей с нуля недвиги в Киеве есть хоть какое-то авто. 1% это те, кто принципиально не хочет связываться, и передвигается на такси или ОТ.

Ого, а я якраз входжу в цей 1%! :shock: 8)
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Ого, а я якраз входжу в цей 1%!

Долярчик вже "покупець з нуля нерухомості в Києві"? Ти диви
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:51

  Faceless написав:
  Успіх написав:Ого, а я якраз входжу в цей 1%!

Долярчик вже "покупець з нуля нерухомості в Києві"? Ти диви

Я думав тут ключове/важливе - "покупець з нуля нерухомості" - а вже чи в Києві, чи у Львові - це другорядне/не таке важливе! :D
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