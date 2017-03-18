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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 19:57
Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?
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Investor_K
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:02
Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку с первымвзносом 15к, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
Востаннє редагувалось beee
в Чет 28 жов, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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beee
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:04
beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру
в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
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Прохожий
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1
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:05
Vlad442 написав: ritter написав:
І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше
Ни один человек, из которых я когда-либо знал, не выбирал между машиной и авто.
Сейчас у 99% покупателей с нуля недвиги в Киеве есть хоть какое-то авто. 1% это те, кто принципиально не хочет связываться, и передвигается на такси или ОТ.
В будинках побогаче є таке що немає авто …
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:07
Прохожий написав: beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру
в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка).
В ирпене тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку
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beee
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:20
Прохожий написав: beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру
в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
для чого просити те, від чого потім будете крутити носом, що фуфу.
і це буде 100% оплати, не перший взнос, як пише beee
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flyman
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2
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:25
Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно. Но люди живут в селе за 500км, для них это Лас Вегас. Взять отдать те же 15 к взноса за ведро 35к а выплатят тыщ 50 минимум.
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beee
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:30
Investor_K написав:
Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?
Він би і не проти.
Є лише одне питання.
Бабло!
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:34
beee написав:
Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно.
Аплодирую стоя!!!! От застройщика получить такой честный ответ про свою работу- дорогого стоит
!!!!
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ukrsateks
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:38
ukrsateks написав: beee написав:
Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно.
Аплодирую стоя!!!! От застройщика получить такой честный ответ про свою работу- дорогого стоит
!!!!
Этот технический термин "говно " имеет широкий смысл.
Он означает уровень, а не содержание.
Я всё построил красиво, надёжно. Планировки 1к по 50м2, большие. Всех заселил. Все довольны.
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beee
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