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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку с первымвзносом 15к, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
Востаннє редагувалось beee в Чет 28 жов, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:04

  beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.

можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:05

  Vlad442 написав:
  ritter написав:І ті, хто обирав між тачкою та квартирою, оберуть перше

Ни один человек, из которых я когда-либо знал, не выбирал между машиной и авто.

Сейчас у 99% покупателей с нуля недвиги в Киеве есть хоть какое-то авто. 1% это те, кто принципиально не хочет связываться, и передвигается на такси или ОТ.


В будинках побогаче є таке що немає авто …
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.

можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка).
В ирпене тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:20

  Прохожий написав:
  beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.

можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?

для чого просити те, від чого потім будете крутити носом, що фуфу.
і це буде 100% оплати, не перший взнос, як пише beee
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно. Но люди живут в селе за 500км, для них это Лас Вегас. Взять отдать те же 15 к взноса за ведро 35к а выплатят тыщ 50 минимум.
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:30

  Investor_K написав:Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?

Він би і не проти.
Є лише одне питання.

Бабло!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:34

  beee написав:Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно.

Аплодирую стоя!!!! От застройщика получить такой честный ответ про свою работу- дорогого стоит :) !!!! :D :D
ukrsateks
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ukrsateks написав:
  beee написав:Перший взнос.
Та ясно, что квартира гавно.

Аплодирую стоя!!!! От застройщика получить такой честный ответ про свою работу- дорогого стоит :) !!!! :D :D
Этот технический термин "говно " имеет широкий смысл.
Он означает уровень, а не содержание.
Я всё построил красиво, надёжно. Планировки 1к по 50м2, большие. Всех заселил. Все довольны.
beee
 
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