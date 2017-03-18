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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8795879687978798

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42

  Frant написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?

Він би і не проти.
Є лише одне питання.

Бабло!

Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:57

  beee написав:
Прохожий написав:
  beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.

можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка).
В ирпене тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку

да уж...
читайте меееедленннно шевеля губами название темы ветки...
а про ипеня это к виталиане отправляйтесь в другую ветку
застройщик бгг..
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  beee написав:
Прохожий написав:[quote="5323643:beee"]Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.

можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка).
В ирпене тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку

да уж...
читайте меееедленннно шевеля губами название темы ветки...
а про ипеня это к виталиане отправляйтесь в другую ветку
застройщик бгг..[/quote]


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Я пишу что хочу и где хочу, ясно? А ну ка пошевели губами, если понимаешь
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21

Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:27

  zРадио написав:Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США

Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
flyman
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  #<1 ... 8795879687978798
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