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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42
Frant написав: Investor_K написав:
Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?
Він би і не проти.
Є лише одне питання.
Бабло!
Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
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Investor_K
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:57
beee написав: Прохожий написав: beee написав:Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру
в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка
).В ирпене
тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку
да уж...
читайте меееедленннно шевеля губами название темы ветки...
а про ипеня это к виталиане отправляйтесь в другую ветку
застройщик бгг..
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Прохожий
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:03
Прохожий написав: beee написав:
Прохожий написав:[quote="5323643:beee"]Люди обратились ко мне за консультацией, куда вложить 15куе. Я им посоветовал предметно дешевую квартиру в рассрочку, можно было сдавать, возвращая большую часть платежей или весь. Все расписал.
Пошли взяли авто в кредит. Ну не дебилы, скажите? Платят второй год, отдавая всю зарплату.
У каждого свой путь самурая. Только в нашей стране сравнивают недвижимость с ведром с болтами, которое с салона дешевеет на половину.
можно ссылочку на квартиру которую можно купить за 15к в контексте темы ветки?
2 года назад? В моём доме, который я и строил на 70 квартир (соф. Борщаговка
).В ирпене
тоже были в рассрочку.
15 к это взнос, а не вся стоимость. Я ж пишу - в рассрочку
да уж...
читайте меееедленннно шевеля губами название темы ветки...
а про ипеня это к виталиане отправляйтесь в другую ветку
застройщик бгг..[/quote]
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Я пишу что хочу и где хочу, ясно? А ну ка пошевели губами, если понимаешь
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beee
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись Идеи для торговли на рынках США
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zРадио
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:27
zРадио написав:
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись Идеи для торговли на рынках США
Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
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flyman
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