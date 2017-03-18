Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42
Frant написав: Investor_K написав:
Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?
Він би і не проти.
Є лише одне питання.
Бабло!
Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
Investor_K
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
zРадио
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:27
zРадио написав:
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
flyman
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38
flyman написав: zРадио написав:
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
Думаю, брокеры работают над их согласованием. Но из 73 допущенных эмитентов ты и сам можешь собрать портфель, который по доходности мало чем будет отличаться от SPX
zРадио
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:42
zРадио написав:
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…
Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?
Первый
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:48
Первый написав:
А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…
S&P500 на докризисном пике 2007-2008 гг = 1500, сегодня = 4600. +207%.
КРЖН на докризисном пике 2007-2008 гг = 2850, сегодня = 1400. -51%.
Еще вопросы?
Первый написав:
Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?
Ты уже сделал переоценку долей классов жилья и степени готовности продающихся объектов, или средневзвешенное - это сложно для практика?
zРадио
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:54
zРадио написав: Первый написав:
А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…
S&P500 на докризисном пике 2007-2008 гг = 1500, сегодня = 4600. +207%.
КРЖН на докризисном пике 2007-2008 гг = 2850, сегодня = 1400. -51%.
Еще вопросы?
Первый написав:
Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?
Ты уже сделал переоценку долей классов жилья и степени готовности продающихся объектов, или средневзвешенное - это сложно для практика?
Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?
Первый
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:58
zРадио написав: flyman написав: zРадио написав:
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
Думаю, брокеры работают над их согласованием. Но из 73 допущенных эмитентов ты и сам можешь собрать портфель, который по доходности мало чем будет отличаться от SPX
який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?
flyman
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Додано: Чет 28 жов, 2021 22:42
два годика прошло. тесла выросла с 50 до 1050 за бумажку. 20 раз за два года. и все еще недооценена раза в 2-3
жаль с десяточки не удалось все 20х выжать, но грех жаловаться.
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trololo
в Чет 28 жов, 2021 22:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 22:44
flyman написав:
який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?
Не нуждаюсь в услугах местных брокеров, но уверен на 99,9%, что можно работать с любым бюджетом, достаточным для покупки 1 акции
Первый написав:
Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?
Абсолютно серьезно. Сейчас в состоянии пузыря находится и американский фондовый рынок, и КРЖН. Но разница в том, что если акции скорректируются, то обыграют падение максимум за пару-тройку лет, а в КРЖН можно застрять на десятилетия. All time high "голубые фишки" обновляют постоянно (особенно, те, которые я рекомендовал покупать практикам
). Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
zРадио
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