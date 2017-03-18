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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8796879787988799>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42

  Frant написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?

Він би і не проти.
Є лише одне питання.

Бабло!

Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21

Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:27

  zРадио написав:Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США

Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38

  flyman написав:
  zРадио написав:Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США

Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.


Думаю, брокеры работают над их согласованием. Но из 73 допущенных эмитентов ты и сам можешь собрать портфель, который по доходности мало чем будет отличаться от SPX
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:42

  zРадио написав:Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США


А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…

Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:48

  Первый написав:А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…


S&P500 на докризисном пике 2007-2008 гг = 1500, сегодня = 4600. +207%.
КРЖН на докризисном пике 2007-2008 гг = 2850, сегодня = 1400. -51%.

Еще вопросы?


  Первый написав:Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?


Ты уже сделал переоценку долей классов жилья и степени готовности продающихся объектов, или средневзвешенное - это сложно для практика?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:54

  zРадио написав:
  Первый написав:А шо, парапланерування акцій вже не буде???? А як же дії фрс …
Оце новина…


S&P500 на докризисном пике 2007-2008 гг = 1500, сегодня = 4600. +207%.
КРЖН на докризисном пике 2007-2008 гг = 2850, сегодня = 1400. -51%.

Еще вопросы?


  Первый написав:Так шо там 950 і 1250? На скільки відсотків спарапланерувало?


Ты уже сделал переоценку долей классов жилья и степени готовности продающихся объектов, или средневзвешенное - это сложно для практика?


Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:58

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США

Мене більше цікавлять індексні фонди, а не індивідуальні ЦП.


Думаю, брокеры работают над их согласованием. Но из 73 допущенных эмитентов ты и сам можешь собрать портфель, который по доходности мало чем будет отличаться от SPX

який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:42

Зображення


два годика прошло. тесла выросла с 50 до 1050 за бумажку. 20 раз за два года. и все еще недооценена раза в 2-3 :D жаль с десяточки не удалось все 20х выжать, но грех жаловаться.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 28 жов, 2021 22:50, всього редагувалось 3 разів.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:44

  flyman написав:
який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?


Не нуждаюсь в услугах местных брокеров, но уверен на 99,9%, что можно работать с любым бюджетом, достаточным для покупки 1 акции

  Первый написав:Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?


Абсолютно серьезно. Сейчас в состоянии пузыря находится и американский фондовый рынок, и КРЖН. Но разница в том, что если акции скорректируются, то обыграют падение максимум за пару-тройку лет, а в КРЖН можно застрять на десятилетия. All time high "голубые фишки" обновляют постоянно (особенно, те, которые я рекомендовал покупать практикам :lol: ). Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
zРадио
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