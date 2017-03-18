а под старым акком и в 2013 срался с теслахейтерамии
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58
Эх, жаль, что SpaceX до сих пор непубличен - с текущей оценки 100-200 млрд в течение 5 следующих лет можно было бы поднять, как с Tesla 2013 -> 2021
Боюсь, на IPO выйдет уже с около-триллионной капой... Разве что Starlink отдельно пойдет раньше
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