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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8796879787988799

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:51

zРадио Зображення
а под старым акком и в 2013 срался с теслахейтерамии :D
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58

  trololo написав:zРадио Зображення
а под старым акком и в 2013 срался с теслахейтерамии :D


Эх, жаль, что SpaceX до сих пор непубличен - с текущей оценки 100-200 млрд в течение 5 следующих лет можно было бы поднять, как с Tesla 2013 -> 2021 :)

Боюсь, на IPO выйдет уже с около-триллионной капой... Разве что Starlink отдельно пойдет раньше
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:05

zРадио
вроде илон обещал, что у теслахолдеров будет какое то преимущество в покупке спейса, или это он о всех мелких говорил, не помню. но думаю да, не зря он его пока не выпускает в люди, накопят жирку.

но и тесле есть куда расти. там один FSD чего стоит (доделанный)
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:13

  trololo написав:zРадио
вроде илон обещал, что у теслахолдеров будет какое то преимущество в покупке спейса, или это он о всех мелких говорил, не помню


А смысл? В SpaceX будут переливать не из Tesla, а из всякого шлака, которого дофига в Dow, бондах и всяческих деривативах. Космос - это даже не железные дороги 19-го века и не нефть 20-го, это много больше. Там будет самая высокая концентрация капитала (а само представление капитала сильно изменится - фидуциарные деньги останутся только как средство платежей, а функции резервирования возьмут проекты дефляционной природы ака биткоин). И все это случится еще в нынешнем десятилетии

  trololo написав:но и тесле есть куда расти. там один FSD чего стоит (доделанный)


+++ держим
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:38

  zРадио написав:
  Первый написав:Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?


Абсолютно серьезно. Сейчас в состоянии пузыря находится и американский фондовый рынок, и КРЖН. Но разница в том, что если акции скорректируются, то обыграют падение максимум за пару-тройку лет, а в КРЖН можно застрять на десятилетия. All time high "голубые фишки" обновляют постоянно (особенно, те, которые я рекомендовал покупать практикам :lol: ). Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Баффет считает что нет

он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.

proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:49

  proftpd66 написав:Баффет считает что нет

он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.



С этим никто не спорит. Умеешь покупать на дне - сиди сейчас в кэше и держи руку на пульсе. Не умеешь - покупай то, что среднесрочно всегда показывает рост. Американский фондовый рынок - показывает, американский РН - показывает, КРЖН - не показывает
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:56

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Баффет считает что нет

он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.



С этим никто не спорит. Умеешь покупать на дне - сиди сейчас в кэше и держи руку на пульсе. Не умеешь - покупай то, что среднесрочно всегда показывает рост. Американский фондовый рынок - показывает, американский РН - показывает, КРЖН - не показывает


если купить SP-500 в 2001 году, то прибыль 1% за 20 лет можно получить в 2019.

Это видно на графике.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:02

  proftpd66 написав:если купить SP-500 в 2001 году, то прибыль 1% за 20 лет можно получить в 2019.

Это видно на графике.


CAGR за 20 лет = 6,1%. За 10 лет = 13,4%. За 30 лет = 8,5%. Чини свой график :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:20

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:если купить SP-500 в 2001 году, то прибыль 1% за 20 лет можно получить в 2019.

Это видно на графике.


CAGR за 20 лет = 6,1%. За 10 лет = 13,4%. За 30 лет = 8,5%. Чини свой график :lol:



вот я нарисовал стрелочки

прибыль ждать с 2000 по 2015. А выйти в "ноль" в 2013
https://ru.tradingview.com/chart/dM10djsy/
proftpd66
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