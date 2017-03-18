Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио вроде илон обещал, что у теслахолдеров будет какое то преимущество в покупке спейса, или это он о всех мелких говорил, не помню. но думаю да, не зря он его пока не выпускает в люди, накопят жирку.
но и тесле есть куда расти. там один FSD чего стоит (доделанный)
trololo написав:zРадио вроде илон обещал, что у теслахолдеров будет какое то преимущество в покупке спейса, или это он о всех мелких говорил, не помню
А смысл? В SpaceX будут переливать не из Tesla, а из всякого шлака, которого дофига в Dow, бондах и всяческих деривативах. Космос - это даже не железные дороги 19-го века и не нефть 20-го, это много больше. Там будет самая высокая концентрация капитала (а само представление капитала сильно изменится - фидуциарные деньги останутся только как средство платежей, а функции резервирования возьмут проекты дефляционной природы ака биткоин). И все это случится еще в нынешнем десятилетии
trololo написав:но и тесле есть куда расти. там один FSD чего стоит (доделанный)
Первый написав:Тобто кржн -51% це пузир, а акції +207% від минулого пузиря це норм і нада брать? Ти серйозно?
Абсолютно серьезно. Сейчас в состоянии пузыря находится и американский фондовый рынок, и КРЖН. Но разница в том, что если акции скорректируются, то обыграют падение максимум за пару-тройку лет, а в КРЖН можно застрять на десятилетия. All time high "голубые фишки" обновляют постоянно (особенно, те, которые я рекомендовал покупать практикам ). Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
Баффет считает что нет
он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.
он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.
С этим никто не спорит. Умеешь покупать на дне - сиди сейчас в кэше и держи руку на пульсе. Не умеешь - покупай то, что среднесрочно всегда показывает рост. Американский фондовый рынок - показывает, американский РН - показывает, КРЖН - не показывает
он говорил, что деньги нужны чтобы вложить после падения.
С этим никто не спорит. Умеешь покупать на дне - сиди сейчас в кэше и держи руку на пульсе. Не умеешь - покупай то, что среднесрочно всегда показывает рост. Американский фондовый рынок - показывает, американский РН - показывает, КРЖН - не показывает
если купить SP-500 в 2001 году, то прибыль 1% за 20 лет можно получить в 2019.