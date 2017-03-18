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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:27
UA написав: Bezzhenets написав: 5396669 написав:
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))
Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу
В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.
Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,
маркетинговый ход: 20 раз переуступят и комиссия будет 100%
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