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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:27
UA написав: Bezzhenets написав: 5396669 написав:
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))
Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу
В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.
Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,
маркетинговый ход: 20 раз переуступят и комиссия будет 100%
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:43
А де Сержик пропав?
А то я йому тут стільки порад/ідей назбирав👍Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:45
zРадио написав: flyman написав:
який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?
Не нуждаюсь в услугах местных брокеров, но уверен на 99,9%, что можно работать с любым бюджетом, достаточным для покупки 1 акции
Американские брокеры работают с дробными частями акции. Можешь купить пол акции, четверть, 0,237659-ю часть. Короче, на все что есть. Как у нас раньше у бочки пива. Говоришь командиру, у меня только 16 копеек, налей мне на все.
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Libo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:56
zРадио написав:
Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза.
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Libo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:08
Libo написав:
заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект.
Це правильний підхід.
не порівнювати ж ціни на лапті і на валянки, як ти намагаєшся це зробити.
Фокус в тому, що за 13 років, з 2008 - ціни КРЖН впали вдвічі. Вони донині не вийшли навіть на рівень 2013 р., навіть масовові новобуди. Хіба що ексклюзивні новобуди, для нуворішів та зелених блазнів.
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