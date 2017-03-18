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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8797879887998800

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:27

  UA написав:
Bezzhenets написав:
  5396669 написав:За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))

Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу

В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.

Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,


маркетинговый ход: 20 раз переуступят и комиссия будет 100%
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А де Сержик пропав?
А то я йому тут стільки порад/ідей назбирав👍
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:45

  zРадио написав:
  flyman написав:
який мінімальний лот? на яку суму, стандарт 100куе? чи можна і на 100 грн?


Не нуждаюсь в услугах местных брокеров, но уверен на 99,9%, что можно работать с любым бюджетом, достаточным для покупки 1 акции


Американские брокеры работают с дробными частями акции. Можешь купить пол акции, четверть, 0,237659-ю часть. Короче, на все что есть. Как у нас раньше у бочки пива. Говоришь командиру, у меня только 16 копеек, налей мне на все.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:56

  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:08

  Libo написав:заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект.

Це правильний підхід.

не порівнювати ж ціни на лапті і на валянки, як ти намагаєшся це зробити.
Фокус в тому, що за 13 років, з 2008 - ціни КРЖН впали вдвічі. Вони донині не вийшли навіть на рівень 2013 р., навіть масовові новобуди. Хіба що ексклюзивні новобуди, для нуворішів та зелених блазнів.
Frant
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