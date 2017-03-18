Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21
Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись
Идеи для торговли на рынках США
Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:39
В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.
Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,
Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:27
маркетинговый ход: 20 раз переуступят и комиссия будет 100%
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:56
Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:07
А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен? И почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:28
Потому что это несовременное, не модное жилье, построенное по старым стандартам, со старой планировкой, с меньшим комфортом. Как правило, тогда не строили ЖК со своей территорией и инфраструктурой. Как правило, в домах 10-20-ти летней давности обслуживание не на высоте и уже заметен результат. Просто зайди и посмотри состояние дома возрастом 20 лет и в новом ЖК. И подумай, где бы ты выбрал и предпочел бы жить, если бы была возможность и деньги? Отож. Они точно также думают.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:34
А тим часом от такі справи на ринку оренди...
Вибачайте, що то по місту Лева, а не в Києві - але тим не менше...
Коротше, якась "труба" на ринку оренди!
Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!
А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!
Каже - хочуть з ремонтом за 5К! )))
Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)
І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!!
Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс!
Ну це☝️ - про старі будинки...
А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))
От такі пироги, малята))
З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!
Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.
Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК!
Тож -
Думаю!
Ще не дію!
Але обов'язково - розбагатію!
Все буде добре!©😁
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:35
Ребята, вы давно уже должны были это нарыть. Есть старые проспекты строительных компаний. У меня сохранилось несколько с начала 2000-х. Если найду, то выставлю тут.
Центр и Подол 2200 грн. Позняки 1800 грн. Это когда доллар типа по 5 был.
Походите поспрашивайте в строительных компаниях, у них должна храниться история.
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