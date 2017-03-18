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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8795879687978798

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:42

  Frant написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Становитесь инвестором КРЖН. Нафига вам та периферия?

Він би і не проти.
Є лише одне питання.

Бабло!

Ну 100 баксов он сегодня прикупил. Все об этом знают. Уже парень при деньгах
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21

Кто там продолжает повторять "вложениям в недвижимость в Украине альтернатив нет"? Пошевелитесь что-ли - вы уже мхом покрылись :mrgreen:

Идеи для торговли на рынках США
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:39

Bezzhenets написав:
  5396669 написав:За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))

Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу

В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.

Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:27

  UA написав:
Bezzhenets написав:
  5396669 написав:За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))

Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу

В договорах заключенных в первую неделю продаж переуступка бесплатная.
Дальше КГС начал усложнять условия.
Некоторые квартиры уже по 3 раза переуступали.

Новая денежная единица - Миракс.
Текущий обменный курс к доллару смотрите по объявлениям ОЛХ,


маркетинговый ход: 20 раз переуступят и комиссия будет 100%
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:56

  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:07

  Libo написав:
  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o

А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен? И почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:28

  барабашов написав: почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?


Потому что это несовременное, не модное жилье, построенное по старым стандартам, со старой планировкой, с меньшим комфортом. Как правило, тогда не строили ЖК со своей территорией и инфраструктурой. Как правило, в домах 10-20-ти летней давности обслуживание не на высоте и уже заметен результат. Просто зайди и посмотри состояние дома возрастом 20 лет и в новом ЖК. И подумай, где бы ты выбрал и предпочел бы жить, если бы была возможность и деньги? Отож. Они точно также думают. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:34

А тим часом от такі справи на ринку оренди...

Вибачайте, що то по місту Лева, а не в Києві - але тим не менше...

Коротше, якась "труба" на ринку оренди!
Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!
А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!
Каже - хочуть з ремонтом за 5К! :shock: )))
Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)
І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!! :shock:
Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс! :mrgreen:

Ну це☝️ - про старі будинки...
А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))

От такі пироги, малята))
З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!

Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.
Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК! :roll:
Тож -
Думаю!
Ще не дію!
Але обов'язково - розбагатію! :D

Все буде добре!©😁
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:35

  барабашов написав: А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен?


Ребята, вы давно уже должны были это нарыть. Есть старые проспекты строительных компаний. У меня сохранилось несколько с начала 2000-х. Если найду, то выставлю тут.
Центр и Подол 2200 грн. Позняки 1800 грн. Это когда доллар типа по 5 был.
:lol: :lol: :lol:
Походите поспрашивайте в строительных компаниях, у них должна храниться история.
Libo
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