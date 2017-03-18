RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8796879787988799

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:41

  Libo написав:
  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o


Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.

Индекс - это совокупность объявлений (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.

Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11451
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2662 раз.
Подякували: 5800 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:46

Libo
Я спросил за 2006-2008й год
И нахер мне ходить в офисы компаний которые давным давно обанкротились и пропали с горизонта, тем более в Киеве?
А двор в современных новостройках рассмешил.
Хотя если на месте какого заводика в промзоне общажек наклепать то в принципе туи и кактусы по паре штук есть где посадить вместе с детской горкой и качелями.
В моем любимом районе много чего наклепали с модными МОПами и окуенной придомовой? Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
барабашов
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:48

  zРадио написав:
Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.

Индекс - это совокупность объявление (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.

Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд


Я ничего не понял. Мне кажется ты запутался или начал заговариваться. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10352
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4277 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:04

  барабашов написав:Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?


Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды. :?
Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ... :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10352
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4277 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8796879787988799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2157, 2158, 2159
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21588 3975313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 19:38
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 355042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 11:22
DimasEltsef
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (124)
29.10.2021 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.