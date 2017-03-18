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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:41
Libo написав: zРадио написав:
Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза.
Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.
Индекс - это совокупность объявлений (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.
Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд
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zРадио
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:46
Libo
Я спросил за 2006-2008й год
И нахер мне ходить в офисы компаний которые давным давно обанкротились и пропали с горизонта, тем более в Киеве?
А двор в современных новостройках рассмешил.
Хотя если на месте какого заводика в промзоне общажек наклепать то в принципе туи и кактусы по паре штук есть где посадить вместе с детской горкой и качелями.
В моем любимом районе много чего наклепали с модными МОПами и окуенной придомовой? Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
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барабашов
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:48
zРадио написав:
Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.
Индекс - это совокупность объявление (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.
Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд
Я ничего не понял. Мне кажется ты запутался или начал заговариваться.
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Libo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:04
барабашов написав:
Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды.
Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ...
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