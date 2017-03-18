Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:36

Успіх написав: Вибачайте, що то по місту Лева, а не в Києві - але тим не менше...



Коротше, якась "труба" на ринку оренди!

Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!

А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!

Каже - хочуть з ремонтом за 5К! )))

Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)

І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!!

Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс!



Ну це - про старі будинки...

А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))



От такі пироги, малята))

З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!



Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.

Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК!

Тож -

Думаю!

Ще не дію!

Але обов'язково - розбагатію!



Все буде добре!© Вибачайте, що то по місту Лева, а не в Києві - але тим не менше...Коротше, якась "труба" на ринку оренди!Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!Каже - хочуть з ремонтом за 5К! )))Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!!Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс!Ну це - про старі будинки...А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))От такі пироги, малята))З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК!Тож -Думаю!Ще не дію!Але обов'язково - розбагатію!Все буде добре!©

Та невже від 10к ? А може від 7к за 50мта ще й у набагато кращій локації навіть чим ваш Авалон лайт. Я вже мовчу про інші варіанти до 10к в супер локаціях, як наприклад за 9к - 46 метрова класна однуха з гардеробом - https://www.real-estate.lviv.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2. В районі 8к по місту однух в новобудах вистачає, а якщо дорожчі, то зторгуються.Так що вашій племінниці ще вчитися та вчитися . За ручку із татом на перегляди вже не ходить?В зв"язку із локдауном, на ринку квартир в аренду і в новобудах у Львові зараз буде - як піску в пустелі "Сахара" ( подобові квартири перекочують на довготривалу ). Окрім аренди, ще й на продаж також, у наступних роках, стільки вкинуть, що львівський "напівдохлий" ринок нерухомості буде довго "переварювати". А тим більше по новим, ЗАХМАРНИМ цінам у периферійному місті з демографічною кризою в самому розпалі .P.S. Не забуваємо про складну ситуацію з ковідом у світі, червону зону, і чергову туристичну "кому" у Львові, що скоріш усього розтянеться і на зимові свята, а там ще й можливо перманентно на роки... Це ще при розкладі, що не буде світової економічної кризи. Бо в такому разі, будемо спостерігати долярчика по телевізору, під АДМІНІСТРАЦІЄЮ президента із білим прапором у руках, з гучним написом на ньому - ДОБУДУЙТЕ НАШІ СМАРТИ .