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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8796879787988799

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:41

  Libo написав:
  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o


Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.

Индекс - это совокупность объявлений (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.

Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:46

Libo
Я спросил за 2006-2008й год
И нахер мне ходить в офисы компаний которые давным давно обанкротились и пропали с горизонта, тем более в Киеве?
А двор в современных новостройках рассмешил.
Хотя если на месте какого заводика в промзоне общажек наклепать то в принципе туи и кактусы по паре штук есть где посадить вместе с детской горкой и качелями.
В моем любимом районе много чего наклепали с модными МОПами и окуенной придомовой? Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:48

  zРадио написав:
Нет, дружище, в заблуждение людей вводишь ты и прочие авторы, считающие, что глазомер - более точная, чем совокупность объявлений, метрика.

Индекс - это совокупность объявление (предложения), он априори не может показывать сегодня цену сферической квартиры в вакууме более низкого качества, чем она была 13 лет назад - Киев активно строится. Напротив, сегодня доля монолитных проектов будет в разы, возможно, в десятки раз (настолько низкой она была в 2008-м) выше.

Ну и можно попросту отсеять посегментно то, что на ветке не принято считать за жилье. Такую динамику я тоже показывал - она в точности повторяет общий тренд


Я ничего не понял. Мне кажется ты запутался или начал заговариваться. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:04

  барабашов написав:Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?


Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды. :?
Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Налетайте, шара
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beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера Bigus выпустил репортаж про развод переуступок. Походу на заказ налоговой подрядились
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:04

  beee написав:Вчера Bigus выпустил репортаж про развод переуступок. Походу на заказ налоговой подрядились

Перщому напрагтися...

Скоро дійсно походу доведеться чашки в ОП лише мити :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:36

  Успіх написав:Вибачайте, що то по місту Лева, а не в Києві - але тим не менше...

Коротше, якась "труба" на ринку оренди!
Моя племінниця-ріелтор каже, що такої "гнилої" осені по оренді, навіть, її колеги по цеху не пригадуюють!
А ще, крім того, то дуже ВИБАГЛИВИХ клієнтів зросло!
Каже - хочуть з ремонтом за 5К! )))
Чи з тваринками - теж шалено перебирають пропозиціями(хочуть з ремонтом)
І зразу наводить мені приклад, що є квартира на Сихові з євроремонтом(навіть є питна вода - виведена на кухні) - але десь біля парку/лісу - тобто, на окраїні/далеко від основної дороги(Червоної калини) - то вже щось місяць висить і, майже, ніхто не цікавиться! І то за 8К!Карл!!!
Усі хочуть, щоб все було під носом і перейтись зайвих 10хв до "благ цивілізації" - їм надто складно)) Хоч можуть легко економити на тих 10хв 1-2К/міс! :mrgreen:

Ну це - про старі будинки...
А от новобуди, каже, - як правило починаються від 10К!(якщо щось дешевше - то хіба десь в дупі, типу Рясного-2)))

От такі пироги, малята))
З одного боку добре, що в мене смарт в новобуді(а старе - я й так би не брав), але там тих будинків, що конкуренція буде ого-го!

Треба дивитись, чи є там не дорого комерція - то я б смарт продав, а перестрибнув би в комерцію.
Хоч там теж буде велика конкуренція, але не аж така, як ТИСЯЧУ квартир в цьому ЖК! :roll:
Тож -
Думаю!
Ще не дію!
Але обов'язково - розбагатію! :D

Все буде добре!©


Та невже від 10к ? А може від 7к за 50м https://www.real-estate.lviv.ua/3001048 ... i-vul.html та ще й у набагато кращій локації навіть чим ваш Авалон лайт. Я вже мовчу про інші варіанти до 10к в супер локаціях, як наприклад за 9к - 46 метрова класна однуха з гардеробом - https://www.real-estate.lviv.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2. В районі 8к по місту однух в новобудах вистачає, а якщо дорожчі, то зторгуються.  :wink:  Так що вашій племінниці ще вчитися та вчитися . За ручку із татом на перегляди вже не ходить? 

В зв"язку із локдауном, на ринку квартир в аренду і в новобудах у Львові зараз буде - як піску в пустелі "Сахара" ( подобові квартири перекочують на довготривалу ). Окрім аренди, ще й на продаж також, у наступних роках, стільки вкинуть, що львівський "напівдохлий" ринок нерухомості буде довго "переварювати". А тим більше по новим, ЗАХМАРНИМ цінам у периферійному місті з демографічною кризою в самому розпалі . :?

P.S. Не забуваємо про складну ситуацію з ковідом у світі, червону зону, і чергову туристичну "кому" у Львові, що скоріш усього розтянеться і на зимові свята, а там ще й можливо перманентно на роки... Це ще при розкладі, що не буде світової економічної кризи. Бо в такому разі, будемо спостерігати долярчика по телевізору, під АДМІНІСТРАЦІЄЮ президента із білим прапором у руках, з гучним написом на ньому - ДОБУДУЙТЕ НАШІ СМАРТИ .
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 29 жов, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:40

  beee написав:Налетайте, шара
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На Оболони можно купить квартиру хоть какую то за 75куе? Так это ФК, мне как бы другая местность до вподобы. С другими ценами, хотя не вентилировал, может и такими же.
Либо, есть примеры хороших больших ухоженных дворов возле Бессарабки и не по цене Манхеттена?
барабашов
 
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