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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дома близко и чёрный цвет делает мрачноватым территории. Но это придирки.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:07
Срібна миля. Фк2. Кийов., або як називають пророки пздца - Зімбабве чи ще якась клоака, хіба не видно?
Зелені в дворах норм. Я б сказав навіть багато. Але вікна у вікна що можна надписи на трусах читати
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