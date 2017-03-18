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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8797879887998800

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дома близко и чёрный цвет делает мрачноватым территории. Но это придирки. Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:51

beee это где такое?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:07

  барабашов написав:Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?

Срібна миля. Фк2. Кийов., або як називають пророки пздца - Зімбабве чи ще якась клоака, хіба не видно?
Зелені в дворах норм. Я б сказав навіть багато. Але вікна у вікна що можна надписи на трусах читати
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:38

  барабашов написав:Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?


Так точно. Там раньше был тролейбусный парк. Зелень там в закрытых двориках при каждом доме. Хватит там её. Если приспичит больше зелени, езжай на дачу.
Наверно сейчас начинается с $4-х. Типичный нью-йоркский Манхеттен. Так там живут джентльмены, только у них квартиры побольше. А остальное примерно также.
Пришли фото своего двора и придомовой территории. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:41

  beee написав:Дома близко и чёрный цвет делает мрачноватым территории. Но это придирки. Зображення


Видишь фонари горят? Фото делалось в сумерки. Проблем с мраком там нет. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:45

  Первый написав:
  барабашов написав:Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?

Срібна миля. Фк2. Кийов., або як називають пророки пздца - Зімбабве чи ще якась клоака, хіба не видно?
Зелені в дворах норм. Я б сказав навіть багато. Але вікна у вікна що можна надписи на трусах читати

А паровози з вантажними вагонами -їздять під вікнами?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09

  Frant написав:
  Первый написав:
  барабашов написав:Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?

Срібна миля. Фк2. Кийов., або як називають пророки пздца - Зімбабве чи ще якась клоака, хіба не видно?
Зелені в дворах норм. Я б сказав навіть багато. Але вікна у вікна що можна надписи на трусах читати

А паровози з вантажними вагонами -їздять під вікнами?


Та ви що Франте, які ще паровози та вантажівки поруч? Небожителі, які гуляють у цих бутафорних двориках, як по Монмартру, хіба будуть купляти г_ЄЛІТНЕ житло у такій "стрьомній" локації :?: Вони достойні тільки УСЬОГО САМОГО "НАЙКРАЩОГО". :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО :mrgreen:
Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться :lol:
территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
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beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42

roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)
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