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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дома близко и чёрный цвет делает мрачноватым территории. Но это придирки.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:07
Срібна миля. Фк2. Кийов., або як називають пророки пздца - Зімбабве чи ще якась клоака, хіба не видно?
Зелені в дворах норм. Я б сказав навіть багато. Але вікна у вікна що можна надписи на трусах читати
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:38
Так точно. Там раньше был тролейбусный парк. Зелень там в закрытых двориках при каждом доме. Хватит там её. Если приспичит больше зелени, езжай на дачу.
Наверно сейчас начинается с $4-х. Типичный нью-йоркский Манхеттен. Так там живут джентльмены, только у них квартиры побольше. А остальное примерно также.
Пришли фото своего двора и придомовой территории.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:41
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:45
А паровози з вантажними вагонами -їздять під вікнами?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09
Та ви що Франте, які ще паровози та вантажівки поруч? Небожителі, які гуляють у цих бутафорних двориках, як по Монмартру, хіба будуть купляти г_ЄЛІТНЕ житло у такій "стрьомній" локації Вони достойні тільки УСЬОГО САМОГО "НАЙКРАЩОГО".
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО
Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться
территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42
roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)
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