Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Двор совсем без зелени Дома нашпиговали окна в окна Мне такая придомовая и нах не нужна Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе? Это промзона какая то раз комплексная застройка?
А паровози з вантажними вагонами -їздять під вікнами?
Та ви що Франте, які ще паровози та вантажівки поруч? Небожителі, які гуляють у цих бутафорних двориках, як по Монмартру, хіба будуть купляти г_ЄЛІТНЕ житло у такій "стрьомній" локації Вони достойні тільки УСЬОГО САМОГО "НАЙКРАЩОГО".
ЖК Галактика і ЖК Рибальський - паровози з вантажними потягами катаються за 200 м від їлітних будинків.
beee написав:ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
beee написав:ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
Когда уже аллейку откроют? Что слышно?
Что-то не чешутся совершенно. Думаю не раньше весны
Прохожий написав:roberto dark вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома уверен впечатлите)
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.