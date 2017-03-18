RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8798879988008801

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:06

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Двор совсем без зелени
Дома нашпиговали окна в окна
Мне такая придомовая и нах не нужна
Почём там сейчас метр с ремонтом, от 3куе или хорошо за 4куе?
Это промзона какая то раз комплексная застройка?


А паровози з вантажними вагонами -їздять під вікнами?


Та ви що Франте, які ще паровози та вантажівки поруч? Небожителі, які гуляють у цих бутафорних двориках, як по Монмартру, хіба будуть купляти г_ЄЛІТНЕ житло у такій "стрьомній" локації :?: Вони достойні тільки УСЬОГО САМОГО "НАЙКРАЩОГО". :lol:

ЖК Галактика і ЖК Рибальський - паровози з вантажними потягами катаються за 200 м від їлітних будинків.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22372
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:07

Ось так треба розмножувати нерухомість. Стільки горищ в Києві пропадає!

https://uainfo.org/blognews/1635523618- ... dinku.html
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22372
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:11

  beee написав:ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО :mrgreen:
Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться :lol:
территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
Зображення
Зображення

Когда уже аллейку откроют? Что слышно?
airmax78
 
Повідомлень: 39814
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4852 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  beee написав:ФК2 расположился на месте заповедника - ДЕПО :mrgreen:
Вы ж должны понимать, что у зелени, имеется в виду деревья - есть недостаток: у деревьев оказывается есть корни, а они не дружат с сетями коммуникаций. да и нафига тратиться
территория лично мне больше нравится здесь, потому что она закрыта, а главное - я люблю архитектуру за пределами ЖК
Зображення
Зображення

Когда уже аллейку откроют? Что слышно?
Что-то не чешутся совершенно. Думаю не раньше весны
beee
 
Повідомлень: 297
З нами з: 26.11.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Група «Ковальська» ревіталізує територію Київського лікеро-горілчаного заводу, що в Шевченківському районі Києва, на вулиці Кудрявська, 16А.
https://kovalska.com/ua/news/kovalska-r ... ntri-kieva

неужели арсенал-2
аплодисменты ковальской. хотя без жк не обойдется видимо как компенсация
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:08

  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 04.06.19
Подякував: 131 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:39

  roberto dark написав:
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.


Да-да-да. Попонтуйся хоть перед нами. Давно тут лузеры из-за бугра со своими бенефисами не выступали. Пальмы, рай, бассейн, миллионы, шлюхи ... Я вас наслушался, но и видел как вы там. :lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10365
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:57

  Libo написав:
  roberto dark написав:
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.


Да-да-да. Попонтуйся хоть перед нами. Давно тут лузеры из-за бугра со своими бенефисами не выступали. Пальмы, рай, бассейн, миллионы, шлюхи ... Я вас наслушался, но и видел как вы там. :lol: :lol: :lol:


А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х 8) Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ? :wink:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 04.06.19
Подякував: 131 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8798879988008801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2157, 2158, 2159
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21588 3975907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 19:38
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 355240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 11:22
DimasEltsef
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34477)
30.10.2021 01:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.