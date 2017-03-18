RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8799880088018802

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:03

  Libo написав:
  roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х 8) Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ? :wink


Не дают. Пусть тебе станет там легче. :lol:
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. :P
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую. :lol:

+100500👍 :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:45

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.

живете на набережной?
Я как то так и думал)
Прохожий
 
Повідомлень: 12497
З нами з: 05.06.13
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8799880088018802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2157, 2158, 2159
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21588 3976147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 19:38
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 355309
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 11:22
DimasEltsef
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34478)
30.10.2021 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.