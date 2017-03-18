|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:03
Libo написав: roberto dark написав:
А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х
Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают
? :wink
Не дают. Пусть тебе станет там легче.
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут
.
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.
+100500👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1788
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:45
roberto dark написав: Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно
, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.
живете на набережной?
Я как то так и думал)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12497
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 806 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21588
|3976147
|
|
|704
|355309
|
|
|20
|50655
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|