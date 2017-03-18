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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8799880088018802>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Група «Ковальська» ревіталізує територію Київського лікеро-горілчаного заводу, що в Шевченківському районі Києва, на вулиці Кудрявська, 16А.
https://kovalska.com/ua/news/kovalska-r ... ntri-kieva

неужели арсенал-2
аплодисменты ковальской. хотя без жк не обойдется видимо как компенсация
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:08

  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:39

  roberto dark написав:
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.


Да-да-да. Попонтуйся хоть перед нами. Давно тут лузеры из-за бугра со своими бенефисами не выступали. Пальмы, рай, бассейн, миллионы, шлюхи ... Я вас наслушался, но и видел как вы там. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:25

  roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х 8) Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ? :wink:


Не дают. Пусть тебе станет там легче. :lol:
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. :P
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:45

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.

живете на набережной?
Я как то так и думал)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  roberto dark написав:
  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.

живете на набережной?
Я как то так и думал)
Наша крыша - небо голубое, наше счастье - жить такой судьбою :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:51

Наше щастя - жити в Прикиївських Єпенях. Головне, щоб з фонтанами, і щоб не Лівий берег))))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:39

  Libo написав:
  roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ?


Не дают. Пусть тебе станет там легче. :lol:
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. :P
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.


Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили :lol: ( как например недавний киевский "девелопер").
А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. :wink: Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...

Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. :P И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍

О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.

Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:04

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.

Про океан бідності, який простирається далі 30-км прикиївської зони - тут не прийнято говорити. Вважається, що в селах трактористи, пастухи і електрики мають ЗП 1000 дол/міс(((


За час своєї останньої поїздки в провінцію - бачив за всю дорогу 5 (п'ять) корів. Питання - що за молоко продається в Києві, з чого воно зроблене? З пальмового масла і діоксиду титану?
П.С. За темою: вторинний ринок КРЖН насичується варіантами. Ціни перестали зростати. Схоже, що встановилась рівновага.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:05

  roberto dark написав:
  Libo написав:
  roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ?


Не дают. Пусть тебе станет там легче. :lol:
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. :P
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.


Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили :lol: ( как например недавний киевский "девелопер").
А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. :wink: Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...

Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. :P И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍

О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.

Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".

+++++
На жаль, з телефону не можу поставити.
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