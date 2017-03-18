roberto dark написав:

Libo написав: roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ? А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные



Не дают. Пусть тебе станет там легче.

Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...

Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут.

Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую. Не дают. Пусть тебе станет там легче.Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут.Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.

Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили( как например недавний киевский "девелопер").А тем более ВАМ, говорить о, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО.Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет.И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ. Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".