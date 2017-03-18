Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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roberto dark написав:Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Вам бы молчать насчет заборов. Вы огромные стены выстроили с западным берегом и сектором газа с простреливаемой запретной зоной. Дома в крепости с убежищами превратили. Блок-посты кругом с автоматчиками. Военные с оружием среди мирных жителей ходят. А у нас ему шлагбаумы и охрана не нравится.
ЗЫ Фото своего жилья повесь и тут. Допускаю оно хорошее. Только если хорошее, то наверно пока оно не твое. Вот лет через тридцать, когда выплатишь, тогда и станет твоим. Чи не так?
roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ?
Не дают. Пусть тебе станет там легче. Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ... Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.
Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили ( как например недавний киевский "девелопер"). А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...
Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍
О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.
Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ?
Не дают. Пусть тебе станет там легче. Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ... Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.
Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили ( как например недавний киевский "девелопер"). А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...
Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично
О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.
Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Что ты имеешь против моего занятия девелопментом, против моей тачки и фоток домов?
roberto dark написав:Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Вам бы молчать насчет заборов. Вы огромные стены выстроили с западным берегом и сектором газа с простреливаемой запретной зоной. Дома в крепости с убежищами превратили. Блок-посты кругом с автоматчиками. Военные с оружием среди мирных жителей ходят. А у нас ему шлагбаумы и охрана не нравится.
ЗЫ Фото своего жилья повесь и тут. Допускаю оно хорошее. Только если хорошее, то наверно пока оно не твое. Вот лет через тридцать, когда выплатишь, тогда и станет твоим. Чи не так?
Вы так хорошо разбираетесь в ГЕОПОЛИТИКЕ, что считаете стену с сектором газа можно было не строить? Это как я бы сказал, что Украине не нужно отгораживаться от России. При том, что агрессивность рядового жителя Палестины к Израилю и обычного россиянина к Украине ПРОСТО НЕСОИЗМЕРИМЫ. И вообще причём здесь одно к другому?
P.S. Что ещё повесить? Распечатку счёта с банка нужно? Не суди по себе, ЕСЛИ ТЫ mortgage ДО СИХ ПОР ВЫПЛАЧИВАЕШЬ
beee написав:Что ты имеешь против моего занятия девелопментом, против моей тачки и фоток домов?
Украинцы и дорогие тачки, это то же самое что афроамериканцы и шампанское "Кристалл".
Это ж какими нужно быть нищебродами, чтобы мою самую рядовую тачку назвать дорогой. Во-вторых, кто тут понтуется? Пруф давай, ответь за базар, почему фотка сюда попала? Я не понял, вы здесь на ветке к киевской недвижимости отношение имеете или вы обслуга в забегаловке, где-то в дёшевой пиццерии Италии?