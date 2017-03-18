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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:28
Frant написав: roberto dark написав: Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)
Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.
Про океан бідності, який простирається далі 30-км прикиївської зони - тут не прийнято говорити. Вважається, що в селах трактористи, пастухи і електрики мають ЗП 1000 дол/міс(((
За час своєї останньої поїздки в провінцію - бачив за всю дорогу 5 (п'ять) корів. Питання - що за молоко продається в Києві, з чого воно зроблене? З пальмового масла і діоксиду титану?
П.С. За темою: вторинний ринок КРЖН насичується варіантами. Ціни перестали зростати. Схоже, що встановилась рівновага.
Cхоже що встановтлась рівновага.
Була стаття що темпи приросту нового будівництва в Києві перестали зростати.
Далі корекція. Топливо в лиці білорусів та кредитування почало закінчуватись.
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Хомякоид
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:39
beee написав:
Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен
а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
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sergikkc007
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:49
sergikkc007 написав: beee написав:
Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен
а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
Интерес оживлён. Люди смотрят. Торги большие. 10-15%.
Деньги есть. Нал в инфляции. Его пристроить нужно
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beee
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