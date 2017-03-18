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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8800880188028803

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:28

  Frant написав:
  roberto dark написав:
  Прохожий написав:roberto dark
вместо потока (под)сознания покажите нам в каких двориках гуляете вы возле своего дома
уверен впечатлите)


Я уверен, что натуральная трава с цветами, вечнозелёные кусты, чистые и аккуратные дорожки с пальмами на набережной Средиземного моря, по которым хожу ежедневно, гораздо ВЕСЕЛЕЕ этих жалких копий под Эвропу, а по сути островков благополучия, в океане нищеты, на тех картинках.

Про океан бідності, який простирається далі 30-км прикиївської зони - тут не прийнято говорити. Вважається, що в селах трактористи, пастухи і електрики мають ЗП 1000 дол/міс(((


За час своєї останньої поїздки в провінцію - бачив за всю дорогу 5 (п'ять) корів. Питання - що за молоко продається в Києві, з чого воно зроблене? З пальмового масла і діоксиду титану?
П.С. За темою: вторинний ринок КРЖН насичується варіантами. Ціни перестали зростати. Схоже, що встановилась рівновага.


Cхоже що встановтлась рівновага.
Була стаття що темпи приросту нового будівництва в Києві перестали зростати.
Далі корекція. Топливо в лиці білорусів та кредитування почало закінчуватись.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:39

  beee написав:Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен


а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sergikkc007 написав:
  beee написав:Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен


а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
Интерес оживлён. Люди смотрят. Торги большие. 10-15%.
Деньги есть. Нал в инфляции. Его пристроить нужно
beee
 
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