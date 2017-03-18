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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8799880088018802

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:
  Libo написав:
  roberto dark написав: А как я вас ЗАРОБИТЧАН ( которые косят под великих бизнесменов) наслушался ещё с середины 90-х Про шлюх вроде ты единственный тут пишешь. Бабы нормальные даже в Киеве не дают ?


Не дают. Пусть тебе станет там легче.
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут.
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.


Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили ( как например недавний киевский "девелопер").
А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. :wink: Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...

Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично

О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.

Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Что ты имеешь против моего занятия девелопментом, против моей тачки и фоток домов?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:28

  Libo написав:
  roberto dark написав:Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".


Вам бы молчать насчет заборов. Вы огромные стены выстроили с западным берегом и сектором газа с простреливаемой запретной зоной. Дома в крепости с убежищами превратили. Блок-посты кругом с автоматчиками. Военные с оружием среди мирных жителей ходят. А у нас ему шлагбаумы и охрана не нравится. :lol:

ЗЫ Фото своего жилья повесь и тут. Допускаю оно хорошее. Только если хорошее, то наверно пока оно не твое. Вот лет через тридцать, когда выплатишь, тогда и станет твоим.
Чи не так? :roll:


Вы так хорошо разбираетесь в ГЕОПОЛИТИКЕ, что считаете стену с сектором газа можно было не строить? Это как я бы сказал, что Украине не нужно отгораживаться от России. При том, что агрессивность рядового жителя Палестины к Израилю и обычного россиянина к Украине ПРОСТО НЕСОИЗМЕРИМЫ. И вообще причём здесь одно к другому? :roll:

P.S. Что ещё повесить? Распечатку счёта с банка нужно? Не суди по себе, ЕСЛИ ТЫ mortgage ДО СИХ ПОР ВЫПЛАЧИВАЕШЬ 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлордов начинают щипать
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/29/7312086/
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1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:39

  beee написав:Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен


а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sergikkc007 написав:
  beee написав:Несмотря на рост цен, в этом году предновогоднего увеличения сделок мы не наблюдаем.
Психологически покупатели ещё не готовы к такому уровню цен


а мож. просто у покупанов деньги заканчиваются?
Интерес оживлён. Люди смотрят. Торги большие. 10-15%.
Деньги есть. Нал в инфляции. Его пристроить нужно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:30

  roberto dark написав:
  Libo написав:
  roberto dark написав:Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".


Вам бы молчать насчет заборов. Вы огромные стены выстроили с западным берегом и сектором газа с простреливаемой запретной зоной. Дома в крепости с убежищами превратили. Блок-посты кругом с автоматчиками. Военные с оружием среди мирных жителей ходят. А у нас ему шлагбаумы и охрана не нравится. :lol:

ЗЫ Фото своего жилья повесь и тут. Допускаю оно хорошее. Только если хорошее, то наверно пока оно не твое. Вот лет через тридцать, когда выплатишь, тогда и станет твоим.
Чи не так? :roll:


Вы так хорошо разбираетесь в ГЕОПОЛИТИКЕ, что считаете стену с сектором газа можно было не строить? Это как я бы сказал, что Украине не нужно отгораживаться от России. При том, что агрессивность рядового жителя Палестины к Израилю и обычного россиянина к Украине ПРОСТО НЕСОИЗМЕРИМЫ. И вообще причём здесь одно к другому? :roll:

P.S. Что ещё повесить? Распечатку счёта с банка нужно? Не суди по себе, ЕСЛИ ТЫ mortgage ДО СИХ ПОР ВЫПЛАЧИВАЕШЬ 8)

Московитський ФСБшний тролль - нічого не платить, з мамкою живе. Він в Рязані чи в Пітері мешкає. Десь там. Кожне його повідомлення має російський інформаційний код. То прапор власовський, то про Путіна пише. І все по московитськи. Без гугл-перекладача він не зрозумів би, як перекласти "мавпа вдягла окуляри".
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