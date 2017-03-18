Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей. Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас. А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше. Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза.
А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен? И почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?
1. МОПы уже не модные, а без них в доме жить нельзя. Он вот-вот пожелтеет и развалится. 2. Застройщики там уже все продали и бабки прогуляли. Какой в баню может быть дом, в котором нет финансового интереса? Авно! Адназначна!
барабашов написав:Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды. Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ...