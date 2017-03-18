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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8800880188028803

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2.
Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе.
Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
Как же так :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:53

  CRUSADER написав:Група «Ковальська» ревіталізує територію Київського лікеро-горілчаного заводу, що в Шевченківському районі Києва, на вулиці Кудрявська, 16А.
https://kovalska.com/ua/news/kovalska-r ... ntri-kieva

неужели арсенал-2
аплодисменты ковальской. хотя без жк не обойдется видимо как компенсация

Заброшенная промзона преображается на глазах. Появление станции метро теперь там неизбежно.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:57

  барабашов написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)


Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей.
Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас.
А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше.
Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза. :o

А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен? И почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?


1. МОПы уже не модные, а без них в доме жить нельзя. Он вот-вот пожелтеет и развалится.
2. Застройщики там уже все продали и бабки прогуляли. Какой в баню может быть дом, в котором нет финансового интереса? Авно! Адназначна!
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:04

  Libo написав:
  барабашов написав:Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?


Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды. :?
Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ... :oops:


Тебе надо было что-то на Окружной брать. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:48

  Faceless написав:
antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2.
Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе.
Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
Как же так :mrgreen:

Так і повинно бути.
Або меньше площа плюс розвинута інфраструктура плюс мінімум часу на дорогу, або Єпеня з фонтанами і трьома-чотирма годинами щоденно на дорогу.

Бульвар Перова - жерстяна панельна жерсть.Значить, на кращу локацію не вистачило.

Сухий залишок: грош ціна новобудам в Єпенях.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:38

  Первый написав:
  roberto dark написав:
  Libo написав:
Не дают. Пусть тебе станет там легче.
Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ...
Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут.
Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.


Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили :lol: ( как например недавний киевский "девелопер").
А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. :wink: Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...

Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. :P И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍

О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.

Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".


Дивний текст….


текст абсолютно адекватный, но первый кто его не понял - это Первый. :mrgreen:
rjkz
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