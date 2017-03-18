Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
zРадио написав: Киевский бетон - далек от all time high 13-летней давности, не достиг уровней 7-летней давности, а не за горами следующая коррекция, которая сделает недостижимыми в течение долгих лет даже ценовые уровни 2021-го (как и 2020-го)
Я еще раз призываю тебя не нести бред и не обманывать людей. Посмотри сколько стоила добротная, современная квартира в новострое 13 лет назад и сколько стоит аналогичная сейчас. А ты вводишь людей в заблуждение, сравнивая цены на один и тот же объект. Конечно квартира устарела, износилась и не в моде, поэтому и стоит сейчас меньше. Договорился до абсурда. У меня под окном стоит авто, которое стоило тогда $2 тыщи. А сейчас мне дают за него $500. Значит цены на автомобили у нас упали в 4 раза.
А где кстати взять подробную информацию сколько стоили новостройки и не только в Киеве, но и у нас в Днепре, в 2006-2007-2008годах? Есть такой архив цен? И почему монолит с кирпичным заполнением в лучшем месте, чем сейчас ТТ к примеру и Джек, должен сильно износиться за 14 лет и прилично упасть в цене от общажек 21года постройки с тьмою квартир на этаже из газоблока?
1. МОПы уже не модные, а без них в доме жить нельзя. Он вот-вот пожелтеет и развалится. 2. Застройщики там уже все продали и бабки прогуляли. Какой в баню может быть дом, в котором нет финансового интереса? Авно! Адназначна!
барабашов написав:Или там паркинг идёт по цене квартиры на Оболони и за них дерутся?
Я в ФК-2 покупал квартиру на вторичке и поэтому не успел с самого начала влезть в паркинг. Там по-моему 4 паркинга. Все раскуплено. На вторичке продавали паркоместо по $40-45 тыщ. Но сейчас нет предложения, не продают, говорят покупали для себя. Жду. Тут очередь. А мне тут про помойки и секонд-хенды. Кактусы во дворе мне не обязательно. Главное на территории порядок, ухоженность, чистота, фонтаны, красота, кафе, рестораны и пр. бытовая инфраструктура, красивые девушки ...
antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
Как же так
Так і повинно бути. Або меньше площа плюс розвинута інфраструктура плюс мінімум часу на дорогу, або Єпеня з фонтанами і трьома-чотирма годинами щоденно на дорогу.
Бульвар Перова - жерстяна панельна жерсть.Значить, на кращу локацію не вистачило.
Libo написав: Не дают. Пусть тебе станет там легче. Что за манера рассказывать о своей якобы успешной жизни и тут же: а вы в г., вы лузеры, я богаче, тут пальмы, тут все мне дают, ну хоть вы мне позавидуйте ... Ушли 90-е, сейчас укропы уже не завидуют автоматически местонахождению, сейчас уже завидуют успеху, счастью, бабкам без географической привязки. А счастливее, успешнее и богаче тебя полно уже и тут. Тебя не знаю. Шлюх твоих не видел. Извини, не завидую.
Вообще-то манеры рассказывать о своей "успешной" жизни, каждый может "научиться", именно читая эту ветку. Смотря как бодренько выставляют тут свои дома, и даже автомобили ( как например недавний киевский "девелопер"). А тем более ВАМ, говорить о ПОНТАХ, кого-либо другого, было бы по меньше МЕРЕ НЕПРИЛИЧНО. Меня на акуртовской ветке, попросил как-то, один известный и очень любопытный форумчанин, выложить фото обитания - выложил. В ОТВЕТ ТИШИНА...
Теперь некий очень "остроумный" Прохожий решил протроллить, мол как я смею критиковать ФК2, ведь сам то НАВЕРНЯКА на помойке живу. Увы нет. И никто не собирался пальмами и красивыми набережными кого то удивлять. Это просто факт. И ВЫ, КАК ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПОЕЗДИЛ ПО МИРУ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО СТОИТ жить в таких местах, в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ ( не Турции)). Понятно, что приехать на недельку-другую, раз в году, какой то части укропов сегодня более чем доступно даже на лучшие курорты мира и это отлично 👍
О разляпистых 25-этажных монстрах "ылитного" ФК2 ( а по сути красивого эконома) от "лучшего" застройщика КГС. Бетонные джунгли окна в окна, на бывших промзонах, они строить конечно мастера.
Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Дивний текст….
текст абсолютно адекватный, но первый кто его не понял - это Первый.
roberto dark написав:Да и вообще неприятно, когда в Киеве, строят условную МАНИЛУ с закрытыми территориями, высокими заборами, шлагбаумами и охраной от остальной части населения города. И в эти "резервации", такие как Вы УСПЕШНЫЕ, стремятся попасть всеми силами и за любые деньги, что-бы ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ "УСПЕШНОСТЬ И ЫЛИТНОСТЬ".
Вам бы молчать насчет заборов. Вы огромные стены выстроили с западным берегом и сектором газа с простреливаемой запретной зоной. Дома в крепости с убежищами превратили. Блок-посты кругом с автоматчиками. Военные с оружием среди мирных жителей ходят. А у нас ему шлагбаумы и охрана не нравится.
ЗЫ Фото своего жилья повесь и тут. Допускаю оно хорошее. Только если хорошее, то наверно пока оно не твое. Вот лет через тридцать, когда выплатишь, тогда и станет твоим. Чи не так?
Вы так хорошо разбираетесь в ГЕОПОЛИТИКЕ, что считаете стену с сектором газа можно было не строить? И вообще причём здесь одно к другому?
P.S. Что ещё повесить? Распечатку счёта с банка нужно? Не суди по себе, ЕСЛИ ТЫ mortgage ДО СИХ ПОР ВЫПЛАЧИВАЕШЬ
У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 30 жов, 2021 22:03, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад". Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале. Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям. А это отдельное помещение с правильной инсоляцией. Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.