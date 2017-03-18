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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:51
Василий Хмельницкий, смотреть с 39 мин. "Строим по 1200, продаем по 2200"
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Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv