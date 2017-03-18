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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:51
Василий Хмельницкий, смотреть с 39 мин. "Строим по 1200, продаем по 2200"
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BIGor
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Додано: Нед 31 жов, 2021 06:57
rjkz написав:
У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.
Авжеж.
Но в гипотезе есть неточности. Во-первых, балуны со времен кризиса не дают. Во-вторых, платить высокий интерес банку это врядли - уже давно можно было рефинансировать свой моргидж под 2%. В-третьих, рефинансироваться надо не дожидаясь времени "Ч", а еще вчера.
И самое главное. Зачем платить балун и высокий интерес банку под угрозой потерять жилье с наступлением времени "Ч", имея бабло, достаточное для покупки недвижимости в Киеве?
Гипотезу на помойку.
Думаем дальше.
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Libo
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Додано: Нед 31 жов, 2021 06:57
UA написав: antey1969 написав:
Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2.
Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе.
Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад".
Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале.
Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям.
А это отдельное помещение с правильной инсоляцией.
Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.
Я теж чув про подібні випадки.
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
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Frant
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Додано: Нед 31 жов, 2021 07:42
Frant написав:
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.
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BIGor
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Додано: Нед 31 жов, 2021 08:16
Frant написав:
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
я є такий приклад. вибираюся в київ раз-два на місяць, зазвичай в вихідні коли менше заторів. все життя працюю віддалено, витрачати навіть півгодини на дорогу то для мене дуже багато. живу як ви кажете, в іпенях, мені подобається, немає цього безтолкового кіпішу, заторів, купи людей. 3-4 місяці на рік взагалі з України їдемо в інші країни...
висновок такий що в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.
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DmitryK
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Додано: Нед 31 жов, 2021 08:21
BIGor написав: Frant написав:
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.
Так воно і є.
З Лондона в Африку ніхто не їде. Хоча в Африці чудова екологія, теплий клімат, дешева їжа, відсутні автокорки на дорогах і т.п. Можна працювати віддалено програмістом, письменником, блогером чи іншим куйогером.
З Африки в Лондон - переїхати тьма бажаючих)))
В Лондоні (Києві) - крім роботи є багато чого. Понаєхи, які складають 99% єпенівських покупців, того не знають))) Школи, дитсадки, поліклініки, лікарні,
гіпермаркети, театри і т.п.
В охлократичній державі - нарот простий, як кут будинку. Спочатку робить, потім думає.
В результаті - продає 1к новобуд в Єпенях і купляє 2к панельний хрущ в Києві.
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Frant
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