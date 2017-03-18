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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8802880388048805>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Василий Хмельницкий, смотреть с 39 мин. "Строим по 1200, продаем по 2200"
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 06:57

  rjkz написав:У него не только мортгидж, но еще и балун. Он платит высокий интерес банку, но не платит принципал до времени "Ч". потом надо или все разом выплатить или пиши письма мелким почерком. Но он эту премисес сдает и, похоже это и есть его доход, в том числе обеспечивший возможность покупки в Киеве. С наступлением времни "Ч" он этот объект или потеряет или рефинансирует. Так что эквити в его американской недвиге - ноль. Но она дает кэшфлоу.


Авжеж.
Но в гипотезе есть неточности. Во-первых, балуны со времен кризиса не дают. Во-вторых, платить высокий интерес банку это врядли - уже давно можно было рефинансировать свой моргидж под 2%. В-третьих, рефинансироваться надо не дожидаясь времени "Ч", а еще вчера. :!:
И самое главное. Зачем платить балун и высокий интерес банку под угрозой потерять жилье с наступлением времени "Ч", имея бабло, достаточное для покупки недвижимости в Киеве? :shock:
Гипотезу на помойку.
Думаем дальше. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 06:57

  UA написав:
  antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2.
Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе.
Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.

В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад".
Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале.
Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям.
А это отдельное помещение с правильной инсоляцией.
Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.

Я теж чув про подібні випадки.

Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 07:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:16

  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

я є такий приклад. вибираюся в київ раз-два на місяць, зазвичай в вихідні коли менше заторів. все життя працюю віддалено, витрачати навіть півгодини на дорогу то для мене дуже багато. живу як ви кажете, в іпенях, мені подобається, немає цього безтолкового кіпішу, заторів, купи людей. 3-4 місяці на рік взагалі з України їдемо в інші країни...
висновок такий що в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:21

  BIGor написав:
  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.

Так воно і є.
З Лондона в Африку ніхто не їде. Хоча в Африці чудова екологія, теплий клімат, дешева їжа, відсутні автокорки на дорогах і т.п. Можна працювати віддалено програмістом, письменником, блогером чи іншим куйогером.

З Африки в Лондон - переїхати тьма бажаючих)))
В Лондоні (Києві) - крім роботи є багато чого. Понаєхи, які складають 99% єпенівських покупців, того не знають))) Школи, дитсадки, поліклініки, лікарні,
гіпермаркети, театри і т.п.

В охлократичній державі - нарот простий, як кут будинку. Спочатку робить, потім думає.
В результаті - промучившись пару років, продає 1к новобуд в Єпенях і купляє 2к панельний хрущ в Києві.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 31 жов, 2021 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:26

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.

Так воно і є.
З Лондона в Африку ніхто не їде. Хоча в Африці чудова екологія, теплий клімат, дешева їжа, відсутні автокорки на дорогах і т.п. Можна працювати віддалено програмістом, письменником, блогером чи іншим куйогером.

З Африки в Лондон - переїхати тьма бажаючих)))
В Лондоні (Києві) - крім роботи є багато чого. Понаєхи, які складають 99% єпенівських покупців, того не знають))) Школи, дитсадки, поліклініки, лікарні,
гіпермаркети, театри і т.п.

Типу Київ - це Лондон? Решта окраїни - Африка?
Судячи з https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/ понаєхи закінчуються.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:29

Відсутність понаєхів - насамперед вдарить по Єпеням.

Зверніть увагу: 1к новобуд з ремонтом в Єпенях - коштує дешевше, ніж 2к радянська панель без ремонту на Троєщині чи проспекті Науки. Це жерсть!

Тобто попит на КРЖн і на житло в Єпенях - він різний. Скільки би не розказували би любительниці теплих колгот і самокатів про модні МОПи і фонтани і соснові ліси.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 31 жов, 2021 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:40

  BIGor написав:Василий Хмельницкий, смотреть с 39 мин. "Строим по 1200, продаем по 2200"

зачем здесь этот шлак с аферистами?
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:13

  DmitryK написав: в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.

Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.

І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 31 жов, 2021 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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