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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8802880388048805

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:55

  DmitryK написав:
  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

90% районів Києва - то шлак і гето.

Чому ж Ви не купили собі житло в 10% районів Києва, які не є шлаком і гето? Що заважає?)))
Сиділи би собі в історичному центрі столиці, в тиші, і звідти всіх би повчали, як треба жити (((

У Єпенів лише одне достоїнство: дешева ціна
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. Тому мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.

Як турист пожити це одне, а от жити і працювати - зовсім інше. Якщо задача витратити гроші - то Київ найкраще місто для цієї мети.
BIGor
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  #<1 ... 8802880388048805
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