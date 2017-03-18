|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:55
DmitryK написав: Frant написав:
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
90% районів Києва - то шлак і гето.
Чому ж Ви не купили собі житло в 10% районів Києва, які не є шлаком і гето? Що заважає?)))
Сиділи би собі в історичному центрі столиці, в тиші, і звідти всіх би повчали, як треба жити (((
У Єпенів лише одне достоїнство: дешева ціна
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22376
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1398 раз.
- Подякували: 2333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:59
roberto dark написав:
Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. Тому мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.
Як турист пожити це одне, а от жити і працювати - зовсім інше. Якщо задача витратити гроші - то Київ найкраще місто для цієї мети.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5377
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 906 раз.
- Подякували: 1167 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21614
|3979155
|
|
|704
|355415
|
|
|20
|50665
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|