Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
90% районів Києва - то шлак і гето.
Чому ж Ви не купили собі житло в 10% районів Києва, які не є шлаком і гето? Що заважає?))) Сиділи би собі в історичному центрі столиці, в тиші, і звідти всіх би повчали, як треба жити (((
antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад". Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале. Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям. А это отдельное помещение с правильной инсоляцией. Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.
Я теж чув про подібні випадки.
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Нащадок радянського пролетаріату, який на шару отримав квартиру в 1955 році, успішно сплавив її і переселився за місто))) класичний дауншифтинг)))
Головне, щоб через 10 років він не був змушений продати й будинок за Києвом і переїхати в дерев'яну хату))) П.С. Стан квартири на відео - нормальний, під ремонт. Я бачив набагато гірші квартири (без дверей, з проламаною підлогою, без води у ванній і т.д.). То все наслідки шари, беЗплатного житла.
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Нащадок радянського пролетаріату, який на шару отримав квартиру в 1955 році, успішно сплавив її і переселився за місто))) класичний дауншифтинг)))
Головне, щоб через 10 років він не був змушений продати й будинок за Києвом і переїхати в дерев'яну хату))) П.С. Стан квартири на відео - нормальний, під ремонт. Я бачив набагато гірші квартири (без дверей, з проламаною підлогою, без води у ванній і т.д.). То все наслідки шари, беЗплатного житла.
До речі комуналь там 10 000 в міс. Не кожному по кишені. Жорстокі закони капіталізму. Хто не може платити комуналь, їдуть за місто грітись дровами.
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Похож на шизика.
Дауншифер. Токар мотоциклетного заводу, пролетарський нащадок. Будинок за 250 000, який він купив за містом - йому не по кишені. Він не зможе його утримувати, обслуговувати і опалювати. Тому його шлях - далі вниз.
Я бачив власними очима чимало подібних дауншиферів, які успішно просирали радянську житлову спадщину. Врешті решт перебирались у гостінку на проспекті Науки чи жили біля сміттєвого контейнера.
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Похож на шизика.
Дауншифер. Токар мотоциклетного заводу, пролетарський нащадок. Будинок за 250 000, який він купив за містом - йому не по кишені. Він не зможе його утримувати, обслуговувати і опалювати. Тому його шлях - далі вниз.
Я бачив власними очима чимало подібних дауншиферів, які успішно просирали радянську житлову спадщину. Врешті решт перебирались у гостінку на проспекті Науки чи жили біля сміттєвого контейнера.
За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту. Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д. Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.