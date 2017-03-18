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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8803880488058806

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:13

  Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру.
З стану квартири прохання в істерики не впадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk

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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:16

  BIGor написав:
  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.

Едут, особенно молодежь.
Пригород привлекает более низкой ценой за м2, ухоженными двориками и однородным контингентом в ЖК. Но за красоту надо платить... каждое утро и вечер по плюс часу на логистику и по 8-10 тыс гривен в месяц на детсад. Более дорогие продукты, как следствие отсутствия выбора магазинов, больше проблем с доступом к услугам и развлечениям для родителей, к кружкам и секциям для детей.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:18

  Хомякоид написав: За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту.
Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д.
Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.

Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:19

  roberto dark написав:
  DmitryK написав: в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.

Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.

І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?

тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке.
до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:24

  DmitryK написав:
  roberto dark написав:
  DmitryK написав: в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.

Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.

І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?

тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке.
до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"

Питаннячко лише в тому, що 95% сучасних людей - змушені їздити на роботу. В офіси, на заводи, фабрики і т.п. А 5% - дійсно можуть жити в Єпенях. Платити втридорога за дитсадки, школи. Діти підростуть - будуть щоденно на навчання їздити у Київ. Ну, то таке. Головне, щоб сосновий ліс і фонтани були поруч (((і щоб житло було дешеве.
Frant
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