Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Это наш клиент - время от времени проходит тренинги в нашей бизнес-школе на Кирилловской. Мама приводит.
Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
У робітників ОП та рил існує тільки міграція в Київ. З Києва по їх словах люди не їдуть.
Едут, особенно молодежь. Пригород привлекает более низкой ценой за м2, ухоженными двориками и однородным контингентом в ЖК. Но за красоту надо платить... каждое утро и вечер по плюс часу на логистику и по 8-10 тыс гривен в месяц на детсад. Более дорогие продукты, как следствие отсутствия выбора магазинов, больше проблем с доступом к услугам и развлечениям для родителей, к кружкам и секциям для детей.
Хомякоид написав: За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту. Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д. Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.
Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.
DmitryK написав: в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.
Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.
І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?
тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке. до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"
DmitryK написав: в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.
Може тому, що я приїджаю до Києва, час від часу, провідати матір, а НЕ ПРАЦЮВАТИ. То мені зовсім він не здається ШЛАКОМ, а робити в ньому є МІЖ ІНШИМ ДУЖЕ БАГАТО ЧОГО.
І ще питання - чи може пан Dmitryk у цих інших країнах, де він так любить відпочивати, ДОЗВОЛИТИ собі жити на свою зарплатню віддаленого українського працівника ? Чи йому саме дешеві "єбеня", ПОРУЧ ІЗ КИЄВОМ, більше до вподоби, а головне ПО КИШЕНІ?
тю, так я і живу по 3-4 місяці тож звісно що можу. і я ж кажу, пару разів на місяць можна і в Київ вибратися, ну там в театр сходити по магазинах. це максимум. в плані екології, коли під вікнами у тебе постійно 6 рядів авто... не подобається мені таке. до речі, жив цього року 2 місяці в сингапурі, при тому що все там організовано навіть не в 100, а в 1000 разів краще, все одно мегаполіс напрягає з часом. і все одно тягне в "іпеня"
Питаннячко лише в тому, що 95% сучасних людей - змушені їздити на роботу. В офіси, на заводи, фабрики і т.п. А 5% - дійсно можуть жити в Єпенях. Платити втридорога за дитсадки, школи. Діти підростуть - будуть щоденно на навчання їздити у Київ. Ну, то таке. Головне, щоб сосновий ліс і фонтани були поруч (((і щоб житло було дешеве.