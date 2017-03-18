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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 жов, 2021 14:12
airmax78 написав: Хомякоид написав:
За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту.
Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д.
Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.
Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.
Чего так?
Преступность у нас поменьше чем в дЫрах и Колумбии.
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барабашов
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Сер 28 лип, 2021 16:42
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