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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8803880488058806

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:02

  Успіх написав:Як вам такий контраст? :D
Атб - в Барселоні)))
Зображення

Мій дім також у Барселоні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:12

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту.
Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д.
Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.

Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.

Чего так?
Преступность у нас поменьше чем в дЫрах и Колумбии.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:29

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:[
Я теж чув про подібні випадки.

Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?


молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру.
З стану квартири прохання в істерики не впадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk


Нащадок радянського пролетаріату, який на шару отримав квартиру в 1955 році, успішно сплавив її і переселився за місто))) класичний дауншифтинг)))

Головне, щоб через 10 років він не був змушений продати й будинок за Києвом і переїхати в дерев'яну хату)))
П.С. Стан квартири на відео - нормальний, під ремонт. Я бачив набагато гірші квартири (без дверей, з проламаною підлогою, без води у ванній і т.д.). То все наслідки шари, беЗплатного житла.

100+ метров на Крещатике в 55м году давали очень высокопоставленным гражданам, остальные орденоносцы и токари 7го разряда жили в больших сталинках как в коммуналке с большим горшком, отдельной ванной и большой кухней. Как им отошла вся квартира, ведь они её не покупали даже в конце 90х по дешёвке, а могли только приватизировать - тайна.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:50

:!:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту.
Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д.
Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.

Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.

Чего так?
Преступность у нас поменьше чем в дЫрах и Колумбии.

У таких людей деньги не задерживаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  UA написав:
  antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2.
Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе.
Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.

В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад".
Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале.
Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям.
А это отдельное помещение с правильной инсоляцией.
Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.

Я теж чув про подібні випадки.

Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Звісно є, але теж, зі збільшенням площі, за рахунок того, що було дешевше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:14

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру.
З стану квартири прохання в істерики не впадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk

Это наш клиент - время от времени проходит тренинги в нашей бизнес-школе на Кирилловской. Мама приводит.

Это вы про МБА рассказываете?
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