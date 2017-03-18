Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав: За 250 тис. він продав квартиру на Хрещатику 100+ метрів в стані необхідності капітального ремонту. Будинок думаю купив тис. за 50-70, щось дісталось матері, щось пішло за борги за квартиру і т.д. Типовий приклад руху з центра міста в передмістя.
Если этот чел получит на руки 250 косарей - жить ему останется считанные часы.
Чего так? Преступность у нас поменьше чем в дЫрах и Колумбии.
antey1969 написав:Двухкомнатная хрущевка, район бульвара Перова, 3\5 состояние "не убитая" 45м2. Куплена относительно молодой семьей из трех человек за 43.5 куе. Продали свою однокомнатную в Ирпене + доплата. Озвученные причины: достали тянучки в час пик, дорогие детсады и две комнаты лучше чем одна.
В переводе это означает: Молодая семья их трех человек, оxуела от стоимости и времени которое тратится на проезд + не потянули по деньгам частный "детский сад". Почему "детский сад" в кавычках? Потому что по бумагам это детская студия вероятно расположенная в полуподвале. Чтобы открыть именно детский сад нужно соответствовать санитарным требованиям. А это отдельное помещение с правильной инсоляцией. Осознали, напряглись + одолжили и сбежали.
Я теж чув про подібні випадки.
Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції? Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?
Звісно є, але теж, зі збільшенням площі, за рахунок того, що було дешевше
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Это наш клиент - время от времени проходит тренинги в нашей бизнес-школе на Кирилловской. Мама приводит.
Хомякоид написав: От молодий сімянин з трьома котами продав 100 метрів на Хрещатику та купив будинок за містом. 250 тис. за квартиру. З стану квартири прохання в істерики не впадати. https://www.youtube.com/watch?v=YT05RT9lStk
Это наш клиент - время от времени проходит тренинги в нашей бизнес-школе на Кирилловской. Мама приводит.