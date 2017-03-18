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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если что, я универ имени Шевченко закончил. Это колыбель талантов.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:30

  trololo написав:что корифеи дизайна скажут насчет смесителей скрытого монтажа, маст хев в хорошем ремонте? или можно обойтись. цвет черный не замылился? как в эксплуатации, сильно видно подтеки?


Душова група однозначно вмонтована.
На раковину краще сенсорний.

Чорний матовий змішувач завжди грязний.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  trololo написав:что корифеи дизайна скажут насчет смесителей скрытого монтажа, маст хев в хорошем ремонте? или можно обойтись. цвет черный не замылился? как в эксплуатации, сильно видно подтеки?


Типа того. Но я от черного цвета все-таки отказался. Побоялся этих разводов и подтеков. Экономка убирает только два раза в неделю. :?
А зря. У меня были 4 года встроенные хром, потеков больше, чем чёрные.
Разводы оставляют примеси в воде, водоподготовка нужна. И правильная химия во время уборки.
Я тоже был противником чёрного мата в сантехнике пока её не поставил.
У Tece кнопки из металла вообще божественны тактильно.
Только чёрный мат и только встроенные, если для себя
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beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:07

  beee написав:
Faceless написав:
  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит

Так я думав обговорення щодо власного житлового будинку, тому й спитав
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21

  beee написав:
Faceless написав:
  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит


Я собі ставлю. Зручно. Змішувач завжди чистенький.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:23

  Faceless написав:
  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?


Змішувач завжди чистий.
Ну і екологічно:-)
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:26

  Первый написав:
  Faceless написав:
  Первый написав:На раковину краще сенсорний.

А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?


Змішувач завжди чистий.
Ну і екологічно:-)

А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:32

  Faceless написав:А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?


Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.

Але мені подобається. Люблю технологічні речі.

Ораси. Наче не бісять.
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