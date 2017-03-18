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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:50
Если что, я универ имени Шевченко закончил. Это колыбель талантов.
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Investor_K
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Додано: Нед 31 жов, 2021 18:30
trololo написав:
что корифеи дизайна скажут насчет смесителей скрытого монтажа, маст хев в хорошем ремонте? или можно обойтись. цвет черный не замылился? как в эксплуатации, сильно видно подтеки?
Душова група однозначно вмонтована.
На раковину краще сенсорний.
Чорний матовий змішувач завжди грязний.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 18:49
Libo написав: trololo написав:
что корифеи дизайна скажут насчет смесителей скрытого монтажа, маст хев в хорошем ремонте? или можно обойтись. цвет черный не замылился? как в эксплуатации, сильно видно подтеки?
Типа того. Но я от черного цвета все-таки отказался. Побоялся этих разводов и подтеков. Экономка убирает только два раза в неделю.
А зря. У меня были 4 года встроенные хром, потеков больше, чем чёрные.
Разводы оставляют примеси в воде, водоподготовка нужна. И правильная химия во время уборки.
Я тоже был противником чёрного мата в сантехнике пока её не поставил.
У Tece кнопки из металла вообще божественны тактильно.
Только чёрный мат и только встроенные, если для себя
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beee
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:03
Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
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Faceless
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:04
Faceless написав: Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит
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beee
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:07
beee написав: Faceless написав: Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит
Так я думав обговорення щодо власного житлового будинку, тому й спитав
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Faceless
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21
beee написав: Faceless написав: Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
В жилое никто их не ставит
Я собі ставлю. Зручно. Змішувач завжди чистенький.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:23
Faceless написав: Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
Змішувач завжди чистий.
Ну і екологічно:-)
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:26
Первый написав: Faceless написав: Первый написав:
На раковину краще сенсорний.
А в чому плюс сенсорного для житлового приміщення?
Змішувач завжди чистий.
Ну і екологічно:-)
А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?
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Faceless
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:32
Faceless написав:
А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?
Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.
Але мені подобається. Люблю технологічні речі.
Ораси. Наче не бісять.
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