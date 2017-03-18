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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:36
Первый написав: Faceless написав:
А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?
Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.
Але мені подобається. Люблю технологічні речі.
Ораси. Наче не бісять.
Дякую. Ідея, що змішувач завжди чистий, цікава.
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Faceless
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:46
Первый написав: Faceless написав:
А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?
Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.
Але мені подобається. Люблю технологічні речі.Ораси. Наче не бісять
.
Орас гуд, но
цена?)
в свое время рассматривал, даже поставил по случаю один на арендной, но в дальнейшем отказался от этого девайса
очень сложно подобрать дизайн, монтаж сложнее, да и вода дешевая, опять же цена)
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:55
может я ретроград недалекий, но у сенсора четкая ассоциация с туалетом на заправке или в макдаке. хотя это серии анекдотов про чтение состава освежителей в магазине
лазил по сайтам смотрел, выбора не так и много, чтобы врезной, черный и в квадратном стиле. а из недорого так вообще не очень. если еще сенсор добавить, то прайс далеком в космосе..
кстати, кто сталкивался volle норм бренд или фуфел? 10-15 тыс за орас не тяну..
мне кажется сенсор на кухне будет уместнее, когда готовишь - руки постоянно в шлаках каких то
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 31 жов, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 20:31
trololo написав:
может я ретроград недалекий, но у сенсора четкая ассоциация с туалетом на заправке или в макдаке. хотя это серии анекдотов про чтение состава освежителей в магазине
лазил по сайтам смотрел, выбора не так и много, чтобы врезной, черный и в квадратном стиле. а из недорого так вообще не очень. если еще сенсор добавить, то прайс далеком в космосе..
кстати, кто сталкивался volle норм бренд или фуфел? 10-15 тыс за орас не тяну..
мне кажется сенсор на кухне будет уместнее, когда готовишь - руки постоянно в шлаках каких то
Volle ставил. Фуфел. Картридж еле поворачивается через пол года
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:13
Сподіваюсь, флуд з змішувачами і пісюарами - закінчили?
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Frant
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Додано: Нед 31 жов, 2021 21:18
Frant написав:Сподіваюсь, флуд з змішувачами і пісюарами - закінчили?
Тема влияния матовых писсуаров и ирпенских борделей на КРЖН не раскрыта
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