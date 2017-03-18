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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8804880588068807

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 113
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
11%
12
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Faceless написав:А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?


Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.

Але мені подобається. Люблю технологічні речі.

Ораси. Наче не бісять.
Дякую. Ідея, що змішувач завжди чистий, цікава.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:46

  Первый написав:
  Faceless написав:А чим воно екологічно? Хіба витрати менші стають? І не бісить, що воно коли не треба вирубається, а коли вже треба закрити, то ще тече?


Витрати води думаю менші. Не рахував, та і як це порахувати. Але візуально декілька разів виключається під час процедур.
Економіки в цьому нуль, оскільки куб води дешевше 2 літрів коли.

Але мені подобається. Люблю технологічні речі.

Ораси. Наче не бісять.

Орас гуд, но
цена?)

в свое время рассматривал, даже поставил по случаю один на арендной, но в дальнейшем отказался от этого девайса
очень сложно подобрать дизайн, монтаж сложнее, да и вода дешевая, опять же цена)
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:55

может я ретроград недалекий, но у сенсора четкая ассоциация с туалетом на заправке или в макдаке. хотя это серии анекдотов про чтение состава освежителей в магазине

лазил по сайтам смотрел, выбора не так и много, чтобы врезной, черный и в квадратном стиле. а из недорого так вообще не очень. если еще сенсор добавить, то прайс далеком в космосе..

кстати, кто сталкивался volle норм бренд или фуфел? 10-15 тыс за орас не тяну..

мне кажется сенсор на кухне будет уместнее, когда готовишь - руки постоянно в шлаках каких то
Востаннє редагувалось trololo в Нед 31 жов, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:31

  trololo написав:может я ретроград недалекий, но у сенсора четкая ассоциация с туалетом на заправке или в макдаке. хотя это серии анекдотов про чтение состава освежителей в магазине

лазил по сайтам смотрел, выбора не так и много, чтобы врезной, черный и в квадратном стиле. а из недорого так вообще не очень. если еще сенсор добавить, то прайс далеком в космосе..

кстати, кто сталкивался volle норм бренд или фуфел? 10-15 тыс за орас не тяну..

мне кажется сенсор на кухне будет уместнее, когда готовишь - руки постоянно в шлаках каких то

Volle ставил. Фуфел. Картридж еле поворачивается через пол года
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:03

  trololo написав:может я ретроград недалекий, но у сенсора четкая ассоциация с туалетом на заправке или в макдаке. хотя это серии анекдотов про чтение состава освежителей в магазине

лазил по сайтам смотрел, выбора не так и много, чтобы врезной, черный и в квадратном стиле. а из недорого так вообще не очень. если еще сенсор добавить, то прайс далеком в космосе..

кстати, кто сталкивался volle норм бренд или фуфел? 10-15 тыс за орас не тяну..

мне кажется сенсор на кухне будет уместнее, когда готовишь - руки постоянно в шлаках каких то

volle так себе.
Расположение форсунок не нравится, конструкция и качество встроенного смесителя- излива и душа. Излив хочу Дремелем доработать так как вода выливается через тонкую полосу с шумом и медленно.
Сенсорный смеситель для дома неудобно (у меня Орас)
Махать зубной щеткой перед смесителем быстро надоест.
Кинул на раковину использованное полотенце а его водичкой обдало....

Встроенные смесители?
Вы сперва сантехника с ясной головой и прямыми руками найдите.
Криво установленных изливов насмотрелся.
Все эти скрытые системы это часть гипсокартонных технологий в каркасных домах.
Сравнивать крашеное покрытия с хромом?
Хз. Практичнее и долговечнее хромового гальванического покрытия по латуни ещё ничего не придумали.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:09

  kingkongovets написав:Зображення
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Это 7Хгод.
Даже отеля Спорт нет
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

DmitryK написав:
  Frant написав:Цікаво, чи є приклади зворотньої міграції?
Щоб молода сім'я, яка живе в масовому радянському малометражному житлі в Києві, не бог вєсть якому районі, продала квартиру і перебралась в Єпеня, з фонтанами і модними МОПами, за 20 км від роботи?

я є такий приклад. вибираюся в київ раз-два на місяць, зазвичай в вихідні коли менше заторів. все життя працюю віддалено, витрачати навіть півгодини на дорогу то для мене дуже багато. живу як ви кажете, в іпенях, мені подобається, немає цього безтолкового кіпішу, заторів, купи людей. 3-4 місяці на рік взагалі з України їдемо в інші країни...
висновок такий що в Києві окрім роботи нічого привабливого немає від слова взагалі. 90% районів то шлак і гето.
Поддерживаю. Мой дом - моя крепость вдали от Киева ( план эвакуации ). С удалёнкой, и доставкой чего угодно, куда угодно рабочий вариант.
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